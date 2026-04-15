Bonos Consumo Archipiélago Canarias 2026: cuándo empiezan, cantidades que se pueden pedir, dónde pedirlos, cómo gastarlos...

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una nueva edición de los Bonos Consumo Archipiélago, los vales que permiten a los ciudadanos realizar compras en los comercios adheridos al programa. Se trata de una ayuda muy importante para muchas familias, ya que permite adquirir productos y servicios por el doble del importe que gastan por el bono. Con su regreso, también surgen dudas sobre cómo se usan, dónde pueden gastarse y qué condiciones hay que cumplir, cuestiones que te explicamos a continuación.

Estos bonos "refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con el comercio de proximidad", decía el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez. La segunda edición de la campaña tiene un objetivo claro, reactivar el pequeño comercio y aliviar el gasto de las familias. Tras la alta demanda de la pasada convocatoria, el Ejecutivo regional espera que esta vuelva a ser de nuevo un éxito y los cheques ayuden a los hogares de las islas en este momento de encarecimiento constante.

¿Cuánto dinero dan los Bonos Consumo Archipiélago de Canarias 2026?

El funcionamiento de estas ayudas es muy sencillo: el ciudadano adquiere un bono con un valor de 50 euros, pero solo paga 25 euros. De este modo, el consumidor aporta la mitad y la administración financia el resto, lo que se traduce en un descuento directo en el momento de la compra. Cada usuario podrá comprar hasta cuatro bonos por isla, lo que supone un desembolso máximo de 100 euros y permite realizar compras por un valor total de 200 euros.

Número de Bonos Consumo Archipiélago disponible en cada isla / La Provincia / Gobierno de Canarias

Además, cada isla cuenta con una cantidad determinada de bonos, por lo que el presupuesto disponible es limitado y su uso estará condicionado a la disponibilidad existente en cada territorio de esta manera:

Tenerife: 35.988

35.988 Gran Canaria: 35.456

35.456 Lanzarote: 8.195

8.195 Fuerteventura: 6.629

6.629 La Palma: 5.245

5.245 La Gomera: 3.453

3.453 El Hierro: 2.952

Este reparto busca equilibrar el impacto y garantizar que el programa beneficie tanto a grandes islas como a territorios con menor población. Cuando se alcance el tope, ya no habrá más dinero. El Ejecutivo canario ha invertido casi 2,5 millones para pagar los bonos y calcula que esto supondrá una inyección directa de 4.895.900 euros en el tejido comercial y empresarial de Canarias.

¿Dónde puedo gastar el dinero de los Bonos Consumo Archipiélago de Canarias 2026?

Los consumidores todavía no conocen qué comercios estarán adheridos a este plan de ayudas, ya que los establecimientos tienen desde hoy, 15 de abril, para inscribirse en la web de la campaña y convertirse en uno de los puntos donde se podrán canjear los bonos. Estos negocios también deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos un límite máximo de 5.000 euros en canjes.

Además, las tiendas tendrán que gestionar la liquidación de los bonos a través de la web habilitada por el Ejecutivo de Canarias y presentar los documentos que justifiquen los gastos. Cuando se haga esto, el abono se realizará en un plazo máximo de 15 días.

Los comercios que podrán participar son de muchos tipos, con gran infinidad de productos, para facilitar este gasto a los consumidores canarios: electrónica, informática, telefonía, bricolaje, juguetería, moda, complementos y deporte, etc. Los usuarios con bonos podrán consultar el listado actualizado de comercios adheridos en la web oficial de la plataforma cuando esté disponible.

¿Cuándo puedo conseguir los Bonos Consumo Archipiélago de Canarias 2026?

Los interesados en pedir estos Bonos Consumo Archipiélago tendrán que esperar hasta el martes 28 de abril para empezar a comprarlos. Para ello, tendrás que acceder a la web www.bonoconsumoarchipielago.com para hacerte con ellos. El proceso para conseguirlos es completamente online. Los usuarios deben registrarse en la plataforma y adquirir los bonos. Para solicitarlos, solo necesitas:

DNI o NIE en vigor

Ser mayor de edad

Registrarte en la web oficial de la campaña

Pagar tu parte del bono

Una vez completado el proceso, el bono se descarga en el móvil y se utiliza mediante un código QR directamente en los comercios adheridos. La campaña estará activa durante dos meses, y en ese tiempo podrás gastar el dinero que has conseguido.

Esta iniciativa tuvo un gran éxito el año pasado, porque más allá del ahorro individual, el efecto es doble: las familias reducen su gasto y los pequeños negocios reciben un impulso directo en momentos clave del año.