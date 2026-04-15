Es oficial en el BOE: estos trabajadores canarios podránse jubilar antes sin perder dinero de su pensión de la Seguridad Social

Los trabajadores canarios que estén pensando en prejubilarse, pero duden por el recorte que puede sufrir su pensión, deben saber que existen casos concretos en los que es posible anticipar la jubilación sin aplicar los coeficientes reductores habituales que establece la Seguridad Social. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las condiciones que deben cumplirse para acceder a estas excepciones, y a las profesiones a las que afecta. Por eso, antes de dar el paso, conviene revisar bien cada requisito para comprobar si se puede adelantar el retiro sin penalización en la pensión.

El Real Decreto 402/2025 introduce un sistema que permite adelantar la jubilación sin sufrir recortes económicos, siempre que se cumplan una serie de condiciones muy concretas. Hasta ahora, quien se prejubilaba antes de la edad legal veía reducida su pensión mediante los llamados coeficientes reductores. Esto es una penalización directa por retirarse antes.

Subida pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

Con el nuevo modelo, esto cambia por completo. En lugar de recortar la cuantía, lo que hace la Seguridad Social es rebajar la edad de jubilación para determinados trabajadores de sectores concretos. Es decir, se permite retirarse antes, pero cobrando el 100% de la pensión que corresponde por los años cotizados. Gracias a esto, el trabajador no pierde dinero, sino que gana tiempo.

¿Quién puede beneficiarse de esta medida?

No todas las personas pueden beneficiarse de la ley aprobada en 2025. La norma está pensada para profesiones con condiciones especialmente duras, donde prolongar la vida laboral resulta complicado o incluso peligroso. Se incluyen trabajos con características como:

Alta exigencia física o desgaste continuado

Exposición a riesgos o entornos peligrosos

Condiciones tóxicas o insalubres

En estos casos, la Seguridad Social reconoce que no es razonable trabajar hasta la edad ordinaria y permite anticipar la jubilación sin penalización. Algunos colectivos ya contaban con este tipo de beneficios desde hace años. Es el caso de mineros, bomberos, policías o trabajadores del mar, entre otros.

Sin embargo, la gran novedad del decreto es que abre la puerta a nuevos sectores. Entre los que ya están presionando para entrar figuran:

Transportistas y conductores profesionales

Trabajadores de la construcción

Camareras de piso (kellys)

Personal sanitario y de cuidados

Empleados de la industria pesada

La inclusión no es automática. Cada sector debe demostrar con datos que su actividad implica un desgaste superior a la media. Para acceder a esta ventaja que ofrece el Gobierno se deben cumplir estos requisitos:

Edad mínima de acceso: 52 años

Haber trabajado un mínimo de años en esa profesión (habitualmente 15)

Aceptar una cotización adicional mientras se está en activo

Esta prejubilación no se solicita de forma individual, sino que son los sindicatos o asociaciones del sector quienes deben iniciar el procedimiento. A partir de ahí, se analizan factores como la siniestralidad, las bajas médicas o la carga física del trabajo. Si se aprueba, se aplica a todo el colectivo.

Este nuevo modelo de prejubilación responde a una realidad cada vez más evidente, no todos los trabajos envejecen igual. Mientras algunos profesionales pueden alargar su carrera sin problemas, otros llegan a edades avanzadas con un desgaste físico o mental que hace inviable seguir trabajando.