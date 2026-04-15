¿Tienes hijos estudiando fuera de Canarias? Hacienda confirma que te puedes ahorrar 2.000 euros en la Declaración de la Renta si cumples estos requisitos

Las familias que tienen a sus hijos estudiando fuera de Canarias afrontan un importante esfuerzo económico, ya que al coste de la matrícula se suman otros gastos como el alquiler, la manutención, el transporte o los desplazamientos. Por eso, cualquier ahorro es fundamental para poder sostener la formación de los hijos sin que el presupuesto familiar se dispare. Por eso, existe en Canarias una deducción autonómica pensada para estos hogares, con la que es posible ahorrarse hasta 2.000 euros en la Declaración de la Renta.

Esta es una de las ayudas autonómicas más desconocidas, por lo que muchas familias están perdiendo dinero al no aplicarla en la Renta. La deducción por gastos de estudios de educación superior puede alcanzar hasta 1.920 euros en la declaración. Esta no aparece aplicada automáticamente en el borrador de Hacienda, así que presta atención a cómo se añade.

Esta se aplica a la formación postobligatoria tras el bachillerato o FP de grado medio. Aquí entran los grados universitarios, los másteres y la Formación Profesional de Grado Superior.

Hasta 1.920 por cada hijo

La deducción general de esta ayuda es de 1.800 euros por cada descendiente que curse estudios superiores fuera de su isla de residencia habitual. Además, existe un importe ampliado de 1.920 euros si la base liquidable del contribuyente es inferior a 37.062 euros, lo que amplía el alcance de esta ayuda a más familias.

Como novedad, también se contempla una deducción de 900 euros cuando el estudiante no sale de la isla, pero se ve obligado a trasladarse a otro municipio para poder cursar sus estudios.

El requisito clave es que no puede existir ese estudio en tu isla

Este es el punto más importante y el que más dudas genera. Para poder aplicar la deducción completa, en la isla de residencia no debe existir oferta pública presencial de esos estudios, ya sea carrera o grado de FP. Además, el traslado debe ser obligatorio, no voluntario. Es decir, si la carrera se imparte en tu isla pero el estudiante no consiguió plaza, en la mayoría de casos no se podrá aplicar la deducción.

Para acceder a este beneficio fiscal, el hijo o descendiente debe cumplir varias condiciones:

Ser menor de 25 años

Estar soltero

Depender económicamente del contribuyente

No superar los 8.000 euros de ingresos anuales

Estar matriculado en estudios superiores (universidad, FP superior, máster…)

Cursar al menos 30 créditos o un curso completo

Además, no todos los contribuyentes pueden acceder a esta deducción. Hacienda establece unos topes que se han actualizado en la campaña actual:

46.455 euros en tributación individual

en tributación individual 61.770 euros en tributación conjunta

Si se superan estos límites, se pierde el derecho a aplicar la deducción. Aunque se cumplan todos los requisitos, existe una restricción importante, la deducción no puede superar el 40% de la cuota íntegra autonómica. Esto significa que algunos contribuyentes no podrán aplicar el importe completo si su nivel de impuestos autonómicos es bajo.

Para beneficiarse de esta ayuda, es necesario incluirla manualmente en el programa Renta WEB en la casilla 0435. Debes revisar que el hijo esté correctamente incluido en los datos familiares, acceder al apartado de deducciones autonómicas de Canarias y seleccionar la deducción por estudios superiores. Cuando lo tengas todo, indica si se aplica al 100% o de forma compartida para que el sistema calcule automáticamente el importe correspondiente.

En un contexto en el que estudiar fuera supone un gasto elevado en alquiler, transporte y matrícula, esta deducción marca una gran diferencia en la economía familiar.