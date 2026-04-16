El contundente alegato de Pepe Viyuela sobre la vivienda: “Hay que intervenir para frenar la especulación”

El actor Pepe Viyuela protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión reciente tras su intervención en el programa La Revuelta, donde abordó sin rodeos uno de los problemas más acuciantes en España: el acceso a la vivienda.

Durante su conversación con David Broncano, el intérprete lanzó un mensaje contundente contra la situación actual del mercado inmobiliario, denunciando la dificultad creciente para acceder tanto a la compra como al alquiler, especialmente entre los jóvenes.

Su reflexión no dejó indiferente a nadie y terminó con el público del plató aplaudiendo y coreando entre risas: “¡presidente, presidente!”.

“La vivienda se ha convertido en un privilegio”

Viyuela puso el foco en una realidad cada vez más extendida: cada vez menos personas podrán heredar o acceder a una vivienda en propiedad.

El actor alertó de que la situación actual está alejando a las nuevas generaciones del acceso a la vivienda, lo que, en su opinión, evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes.

Según defendió, el problema radica en que el mercado está cada vez más dominado por intereses especulativos, lo que provoca que un derecho básico termine convirtiéndose en un lujo: “Lo que es un derecho constitucional se convierte en el privilegio de muy pocos”.

El momento más contundente de su intervención llegó cuando defendió abiertamente la necesidad de actuar desde las instituciones: “Sí, hay que intervenir y hay que hacer que el alquiler sea más barato y construir más vivienda social”.

El actor reconoció que este tipo de planteamientos pueden generar críticas, pero insistió en que la intervención pública es necesaria para corregir los desequilibrios del mercado.

Viyuela dejó claro que su postura no responde a una ideología concreta, sino a una preocupación social creciente ante el encarecimiento de la vivienda.

Reacción del público: aplausos y apoyo en el plató

Las palabras de Pepe Viyuela tuvieron una respuesta inmediata del público, que rompió en aplausos y comenzó a corear “¡presidente, presidente!” en tono humorístico.

El actor respondió con ironía, rebajando la intensidad del momento: “No sabríais lo que pasaría, fijaos que no puedo ni abrir una silla”.

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Más allá del tono distendido, la escena refleja el grado de identificación social con el problema de la vivienda, que se ha convertido en uno de los temas más sensibles en España.