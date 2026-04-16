Crecen hasta los 26,3 millones los pagos de los seguros por accidentes de tráfico ocurridos en Canarias en 2025

A lo largo del pasado año, las compañías aseguradoras abonaron un total de 26,28 millones de euros en Canarias para cubrir los daños sufridos por las personas involucradas en accidentes de tráfico. Dicha suma supone un incremento del 3,2% en comparación con los datos de 2024. En Las Palmas se atendió un accidente cada catorce minutos y 45 segundos, mientras que en la de Santa Cruz Tenerife la media mejoró hasta los 22 minutos y 52 segundos.

Un 35% de margen de mejora tiene la provincia oriental frente a la occidental. Dicho de otro modo, mientras en Las Palmas se tramitaron 35.627 casos en los que los accidentados –conductores u ocupantes del vehículo– necesitaron pasar por el hospital, en la de Santa Cruz de Tenerife esa demanda de atención se quedó en los 22.981 siniestros.

Se reduce en las Islas

Sin embargo, en la comparación con el conjunto del país los datos canarios sí reflejan una reducción de tres décimas. Si en 2024 se concentró en la comunidad autónoma el 6,4% del gasto de las compañías de seguros por este capítulo, doce meses después el porcentaje era del 6,1%.

Así lo expone el informe que acaba de publicar Unespa, asociación que reúne a casi dos centenares de aseguradoras y reaseguradoras que concentran cerca del 98% de la facturación en el mercado español.

Dicho documento señala que a lo largo de 2025 se abonaron en toda España para la atención sanitaria de los implicados en accidentes de tráfico un total de 431 millones de euros, 33 millones de euros más que suponen un incremento relativo del 8,3%. ¿Quiere esto decir que el número de accidentes que requirieron de atención médica crecieron en la misma proporción? Rotundamente no.

Más de un millón

De hecho, lo hicieron mucho menos, un 4,8%, hasta superar el millón de casos (1.025.506) durante los doce meses del año. Aparte de que es cierto que se produjeron más accidentes en las carreteras de toda España, la otra parte del incremento del gasto viene explicada por el aumento de los costes de la atención sanitaria.

«En España, el seguro privado se hace cargo de los tratamientos médicos que necesiten las víctimas, desde el traslado inicial hasta la recuperación y, en los casos con secuelas, también del gasto médico futuro», detallan desde la patronal de los seguros.

Pública y privada

Además, con independencia de que la atención se reciba en la sanidad pública o en la privada, lo que es posible «gracias a los convenios de colaboración existentes entre las aseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y los proveedores sanitarios», explica Unespa.

Del total pagado durante el ejercicio 2025 por las compañías de seguros, 212 millones de euros se destinaron a pagar facturas en la sanidad pública y 219 millones en la privada, según cifras de Tirea, la empresa tecnológica que gestiona la plataforma CAS, que es la utilizada para tramitar los mencionados convenios de colaboración.

Reparto heterogéneo

El reparto entre sanidad pública y privada no es homogéneo en todo el país. Varía en función de la titularidad de los centros especializados en lesionados de tráfico. Así, mientras en Teruel, Soria, Orense y Huesca, la práctica totalidad de los desembolsos tienen como destino centros públicos; en Baleares (95,8%), Gerona (72,3%) y Cádiz (70,8%), sucede a contrario, con evidente prevalencia de la sanidad privada.

La suma pagada en Las Palmas es el 3,5% del total liquidado en el país, dos décimas menos que un año antes. La abonada en Santa Cruz de Tenerife representa el 2,6% del total, también con un recorte interanual, en este caso de solo una décima.

Volumen de vehículos

Evidentemente, el factor diferencial en este caso es la cantidad de vehículos que circulan por las carreteras de cada territorio. De ahí que las provincias con mayor volumen de pagos fueran, por este orden, Barcelona, muy destacada, con el 15,7%; Madrid, 9%, y Sevilla, 7,6%.

La equidad en el global no existe, mientras el 65% del dinero fue a pagar la atención en centros sanitarios privados, la sanidad pública solo recibió el 35% restante. En las dos provincias canarias, el resultado fue opuesto. Mientras en Santa Cruz de Tenerife el reparto fue ligeramente favorable para la pública (51,2%), en la de Las Palmas la privada fue la protagonista de forma evidente (63,4%).

Conductores los que más

El informe también detalla el rol de cada uno de los atendidos. De tal manera que el 59,2% de los expedientes fueron para quienes estaban al volante en el momento del siniestro. En el 29,3% de las ocasiones fueron otros ocupantes del vehículo quienes precisaron de atención médica. En otro 11,5% de las ocasiones, fueron peatones los trasladados a centros facultativos.

En el 85,1% de las ocasiones las víctimas viajaban en automóvil en el 3,4% lo hacían a bordo de motocicletas. El restante 11,5% eran los peatones antes mencionados.

El 11% de los atendidos a lo largo de 2025 fueron peatones

En cuanto a la naturaleza de la atención demandada, Unespa detalla que en el 52% de los casos se trató de consultas médicas. Las urgencias y primeras asistencias en el lugar de los hechos (40%) fueron la tónica en cuatro de cada diez casos, con lo que queda abarcado prácticamente el cien por cien de las situaciones que requirieron de atención sanitaria.