Ecoener logra la máxima calificación climática de S&P y refuerza su apuesta por las energías renovables

La compañía Ecoener ha conseguido la máxima calificación climática, denominada Dark Green, en la evaluación Climate Transition Assessment (CTA) elaborada por S&P Global Ratings. Este estudio independiente examina tanto el desempeño actual como las perspectivas futuras de las empresas en materia de transición energética.

El resultado de análisis sitúa a la empresa en el nivel más alto de alineación con una economía baja en carbono, en consonancia con los objetivos marcados por el Acuerdo de París.

Actividad 100% de energías renovables

Según el informe, durante el ejercicio 2025, el 100% de los ingresos, del gasto operativo (OPEX) y del gasto de capital (CAPEX) de Ecoener procedieron de actividades consideradas sostenibles, las cuales están centradas exclusivamente en el desarrollo, construcción y operación de instalaciones de generación de energía renovable.

Uno de los aspectos más valorados por S&P Global Ratings es que Ecoener mantendrá en el futuro su alineación con la economía reducida en carbono.

La agencia también subraya que la compañía cuenta con un plan de descarbonización definido y objetivos climáticos respaldados por criterios científicos, lo que refuerza la credibilidad de su estrategia a largo plazo.

Ecoener en Guatemala / Ecoener

Nuevas inversiones

Por otro lado, el informe destaca la expansión de Ecoener en mercados donde la penetración de energías renovables aún es limitada, como la República Dominicana. En este contexto, la compañía contribuye al desarrollo de sistemas energéticos menos dependientes de combustibles fósiles.

Además, se valoran de forma positiva sus inversiones en proyectos de almacenamiento energético, considerados clave para mejorar la integración de las renovables en las redes eléctricas y garantizar la estabilidad del suministro.

Continuidad en su evaluación ambiental

El reconocimiento a Ecoener da continuidad a los resultados obtenidos previamente en la evaluación Shades of Green de S&P Global Ratings, en la que Ecoener ya alcanzó la máxima calificación ambiental, confirmando no solo la calidad ambiental de sus activos, sino también la consistencia de su estrategia climática presente y futura. El análisis del resultado a Ecoener consolida su posicionamiento como compañía plenamente alineada con la transición energética y comprometida con el desarrollo de un sistema energético descarbonizado, resiliente y sostenible.

Acerca de Ecoener

Ecoener es una multinacional española especializada en energías renovables con 37 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que buscan una perfecta integración ambiental y social y generar un impacto positivo en las comunidades. Desde un enfoque industrial, controla todas las fases del negocio, desde la promoción y diseño a la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, así como proyectos de almacenamiento. Tiene presencia en doce países de Europa y América a través de sus proyectos en operación y construcción y las oficinas de desarrollo de negocio.