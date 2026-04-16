El ‘efecto Trump’ golpea las exportaciones españolas a Estados Unidos en el inicio de 2026

La actividad exportadora española hacia Estados Unidos arrancó 2026 con señales de deterioro. La Encuesta de Coyuntura de la Exportación que ha publicado este jueves el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa correspondiente al primer trimestre muestra que Norteamérica fue el mercado con peor evolución de la cartera de pedidos, con un saldo negativo de 16,4 puntos, el más desfavorable entre todas las grandes áreas geográficas analizadas. El resultado refleja un retroceso claro de la demanda en uno de los destinos extracomunitarios más relevantes para las empresas españolas por la incertidumbre comercial generada por los aranceles aprobados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus reiterados ataques al Gobierno.

Detrás de ese balance pesa el aumento de las respuestas que apuntan a una caída de los pedidos. Entre las empresas que exportan a Norteamérica, el 33,9% asegura que su cartera bajó en el primer trimestre, frente al 17,7% que indica una mejora, mientras que el 47,4% la considera estable. El contraste sitúa a esta región por detrás de la UE, Latinoamérica, África e incluso Oceanía en el arranque del año.

Estados Unidos concentra, además, casi todo el peso comercial de esa área. El 88,3% de las empresas españolas que venden a Norteamérica exporta a EEUU, muy por encima de Canadá, que aparece con un 35,5%. Ese dato confirma que la evolución del mercado estadounidense condiciona de forma decisiva el comportamiento de las ventas españolas en la región.

Pese al bache del primer trimestre, las perspectivas inmediatas son algo menos pesimistas. Para los próximos tres meses, el saldo de previsiones para Norteamérica vuelve a terreno positivo y se sitúa en 3,4 puntos. El 24,5% de las empresas espera un aumento de la cartera de pedidos, frente al 21,2% que anticipa una caída, mientras que el 52,4% prevé estabilidad.

La cartera de pedidos sigue en negativo

El contexto general de la exportación española ofrece una imagen más templada. El indicador sintético de actividad exportadora (ISAE) mejoró hasta 2,6 puntos en el primer trimestre de 2026, por encima del 0,9 registrado al cierre de 2025. Sin embargo, la cartera total de pedidos siguió mostrando debilidad, con un balance general de -4,7, lo que sugiere que la mejora agregada convive con focos de fragilidad en mercados concretos, como el estadounidense.

La encuesta también apunta a un entorno exterior todavía exigente para las empresas exportadoras. Entre los factores con influencia negativa sobre la actividad destacan la competencia en precios, señalada por el 64,2% de los encuestados, el precio de las materias primas, con un 61,7%, y la evolución de la demanda externa, mencionada por el 39,6%. Ese marco ayuda a explicar la debilidad de los pedidos en destinos más expuestos al enfriamiento comercial internacional.

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En paralelo, el empleo vinculado a la exportación muestra una evolución más contenida. El balance actual de contratación en tareas exportadoras se situó en -2,2 en el primer trimestre, mientras que las expectativas a tres meses apenas alcanzan el 0,8. El dato refuerza la idea de que las empresas afrontan el comienzo de 2026 con prudencia, a la espera de que la mejora prevista en mercados como Estados Unidos se traduzca en nuevos pedidos.