Gasolineras: dónde encontrar el diésel y la gasolina más baratos este jueves en Las Palmas

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112, tiene el gasoil a 1,469€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, jueves 16 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, donde la Gasolina 95 está a 1,320€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,320€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en Avenida Escaleritas 112 tiene un precio de 1,469€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 16 de abril, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,320€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,320€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,535€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,535€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 16 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,365€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,365€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,478€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,479€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,479€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 16 de abril, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,320€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,359€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en H2EXAGON ESCALERITAS, a 1,469€ el litro, situada en Avenida Escaleritas 112. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY que ofrece el gasoil a 1,469€ el litro en Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 16 de abril, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,320€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,450€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,450€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,464€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 16 de abril está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,477€ el litro de diésel en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 1,478€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,337€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación FAST FUEL GORO a 1,338€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/04/2026 8:10:53]