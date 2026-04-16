Ikea abrirá en Centroamérica antes de fin de año de la mano de Canarias

La tienda sueca de muebles Ikea llegó a Canarias mucho antes que a cualquier otro punto de España. Lo hizo de la mano de Sarton Canarias y en régimen de franquicia. Mediante la misma fórmula, la mercantil propiedad de la familia Alm -también sueca- ultima su desembarco en Panamá y Costa Rica. Las inauguraciones de sendas tiendas se producirán antes de que finalice este año.

La operación constituye una muestra más de la capacidad de internacionalización de las empresas del Archipiélago más allá de la actividad hotelera. A las salidas al exterior que en el pasado (y el presente) protagonizaron compañías como Hospiten -sanidad- o Grupo Domingo Alonso -automoción- se suma ahora esta incursión del capital inversor canario en Centroamérica.

República Dominicana y Puerto Rico

No es la primera aventura americana de los Alm -Anders y Ulla se llama el matrimonio pionero-, que en 2010 llevaron la marca a República Dominicana y tres años más tarde, a Puerto Rico, isla esta última en la que abrieron un segundo establecimiento en febrero de 2024. A estas iniciativas caribeñas ya consolidadas les siguen las inauguraciones de este 2025, que sí constituyen el primer paso de las tiendas Ikea en suelo continental.

El pasado agosto, Inter Ikea Systems B.V., propietario de la filosofía y concepto de Ikea, además de tener la potestad de elegir a los franquiciados, anunció el acuerdo alcanzado con Sarton Group. Con la firma, este último adquirió los derechos exclusivos para comercializar los productos de la marca escandinava en Panamá y Costa Rica.

"Ampliar nuestro trabajo"

En el comunicado hecho público, la responsable de Expansión de Ikea, Maria Johansson, celebró el acuerdo: «Nos complace ampliar aún más nuestro trabajo junto al Grupo Sarton e invitar a Panamá y Costa Rica a formar parte de la familia Ikea".

Una operación que es fruto de una política de expansión que es santo y seña de la compañía sueca. "Estamos continuamente buscando oportunidades para ampliar nuestro alcance y mejorar la accesibilidad para más personas", expuso Johansson, además de defender la fórmula de la franquicia para garantizar que la marca "sea más relevante e inspiradora" para cada vez más personas de todo el mundo.

"Estamos continuamente buscando oportunidades para ampliar nuestro alcance" María Johansson — Responsable de Expansión de Ikea

"Vemos este acuerdo como un nuevo fortalecimiento de nuestro compromiso a largo plazo, inversión en las Américas, construcción de relaciones con los clientes, proveedores y futuros compañeros de trabajo», subrayó la directora de Expansión de Ikea.

"Emocionante e importante"

Desde Sarton, su director de Retail, Tony Tavira, expuso el "conocimiento inestimable" en torno a las necesidades de aquellas latitudes que les han brindado los años de experiencia en República Dominicana y Puerto Rico. «Es una expansión increíblemente emocionante e importante para el Grupo Sarton", afirmó, y también se mostró convencido de que nuevamente su empresa contribuirá "firmemente al crecimiento de la marca Ikea"; en este caso en los dos nuevos destinos.

Los caminos de los Alm e Ikea están unidos desde el año 1981. Dicha familia sueca, a la vista del crecimiento de la colonia extranjera en Gran Canaria y el de una clase media local más desahogada económicamente, decidió entrar en negociaciones con la compañía que había fundado, con la Segunda Guerra Mundial aún en marcha (1943), Ingvar Kamprad.

Pioneros en España

De la consideración de banco de pruebas que tiene el Archipiélago para medir la rentabilidad de la expansión de nuevos productos tiene mucho que decir Ikea. El éxito coeschado desde Telde confirió a Sarton Canarias el estatus de aliado estratégico. La siguiente parada de los socios fue Mallorca, en el año 1991. Para cuando el negocio de la marca sueca comenzó a cosechar éxitos en la Península, contaba ya con quince cursos brillantes en Canarias.

Hoy Sarton Canarias SA cuenta con 1.061 empleados, el 86,5% de ellos fijos y con mayoría de mujeres (52,5%). En 2024, vendió por valor de 312,1 millones de euros, casi trece millones más que un año antes. Mayor fue el salto que experimentó el beneficio obtenido, de casi 20 millones de euros para situarse en los 38 millones. Números que se ampliarán con las nuevas aperturas americanas.