La inflación de la eurozona repunta al 2,6% en marzo por el encarecimiento de la energía tras la guerra en Irán

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en marzo en el 2,6%, siete décimas por encima del 1,9% registrado en febrero y una más de lo anticipado inicialmente, según la segunda lectura publicada por Eurostat. Se trata del mayor repunte del coste de la vida en la región desde julio de 2024, impulsado por el encarecimiento de la energía tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.

El aumento de siete décimas en marzo, primer mes de la guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iguala el salto observado en octubre de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el precio de los hidrocarburos.

En el conjunto de la Unión Europea, la inflación interanual alcanzó el 2,8% en marzo, frente al 2,1% de febrero, lo que representa la mayor subida de precios entre los Veintisiete desde enero de 2025.

Según Eurostat, la aceleración de la inflación en la eurozona refleja de forma inmediata el impacto de la guerra en Oriente Próximo y del bloqueo del estrecho de Ormuz sobre los combustibles. En marzo, el precio de la energía subió un 5,1% interanual, frente a la caída del 3,1% registrada en febrero. Por el contrario, los alimentos frescos moderaron su avance hasta el 4,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior.

Por su parte, los bienes industriales no energéticos elevaron su precio un 0,5% interanual, dos décimas menos que en febrero, mientras que los servicios se encarecieron un 3,2%, frente al 3,4% del mes precedente.

Si se excluye el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se situó en marzo en el 2,3%, una décima menos que en febrero. La inflación subyacente, que deja fuera también los alimentos, el alcohol y el tabaco, se moderó igualmente una décima, hasta el 2,3%.

En España, la tasa de inflación armonizada repuntó en marzo hasta el 3,4% interanual, lo que deja un diferencial desfavorable de ocho décimas respecto a la media de la eurozona.

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Entre los países de la UE, las menores tasas de inflación se registraron en Dinamarca, con un 1%, y en República Checa, Chipre y Suecia, todos ellos con un 1,5%. En el lado contrario, los mayores incrementos de precios correspondieron a Rumanía, con un 9%, Croacia, con un 4,6%, y Lituania, con un 4,4%.