Ya es oficial: a partir de junio, los trabajadores canarios conocerán el salario de todos sus compañeros
La Directiva Europea sobre Transparencia Retributiva cambia las reglas del mercado laboral, porque gracias a ella conocerás el sueldo en la oferta de empleo y podrás comparar tu salario con el de otras personas
¿Quién no ha sentido alguna vez curiosidad por saber cuánto cobra un compañero de trabajo? Esta es una duda muy habitual y que a partir de junio tendrá respuesta. La Directiva (UE) 2023/970 nace con ese objetivo, reforzar la transparencia retributiva en las ofertas de empleo y en las nóminas, además de avanzar en la igualdad salarial entre personas que realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.
Gracias a este nuevo marco, los trabajadores podrán conocer mejor si existen diferencias salariales injustificadas en determinadas situaciones. Gracias a ella, se introducen nuevos derechos para los trabajadores y nuevas obligaciones para las empresas, que deberán adaptar sus procesos de selección y su política retributiva en cuestión de semanas.
El sueldo ya no será secreto en las ofertas de trabajo
Uno de los cambios más importantes afecta directamente a quienes buscan empleo. A partir de ahora, las empresas tendrán que informar del salario desde el primer momento.
Así, los candidatos tendrán derecho a conocer el sueldo inicial o la banda salarial del puesto antes incluso de la entrevista. Esa información podrá aparecer directamente en la oferta o facilitarse por escrito antes del primer contacto. Las empresas no podrán ocultar este dato ni obligar al candidato a preguntar.
Además, la nueva empresa no podrá preguntar cuánto cobrabas en tu trabajo anterior. Esto quedará prohibido para que así se evite arrastrar los salarios bajos de un empleo a otro.
Podrás saber cuánto cobran tus compañeros si se supera esta diferencia
Otro de los grandes cambios llega dentro de las empresas. Los trabajadores podrán acceder a información sobre los salarios en su entorno laboral, algo que hasta ahora era prácticamente imposible.
Esto es lo que contempla la normativa:
- No podrás conocer el sueldo exacto de una persona concreta con nombre y apellidos.
- Tendrás derecho a solicitar información sobre el salario medio de quienes hacen tu mismo trabajo.
- Estos datos deberán estar desglosados por sexo.
Por ejemplo, podrás saber cuánto cobran de media los hombres y las mujeres en tu puesto, lo que permite detectar posibles desigualdades.
La empresa estará obligada a responder en un plazo máximo de dos meses y a justificar cualquier diferencia salarial con criterios objetivos.
La directiva también elimina una de las barreras más extendidas en el mundo laboral, la prohibición de hablar del salario. Las cláusulas que impidan compartir esta información serán ilegales y los trabajadores podrán comentar libremente cuánto cobran sin que las empresas no podrán tomar represalias por ello.
Este cambio busca fomentar la transparencia real dentro de las plantillas y facilitar la detección de desigualdades.
La nueva ley entrará en vigor a partir del 7 de junio de 2026, y cambiará la forma en la que se negocian los sueldos. Para millones de empleados de todo el país, esto abre la puerta a reclamar igualdad y a saber, por fin, si están cobrando lo que les corresponde.
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