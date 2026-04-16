Repsol recupera sus operaciones petroleras en Venezuela

La petroquímica española Repsol está a punto de recuperar el control de sus operaciones petroleras en Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de ese país, informa este jueves el periódico británico Financial Times (FT).

Se espera que el grupo español anuncie este jueves el acuerdo, dice el diario, que indica además que lo alcanzado incluirá planes para que Repsol pueda triplicar su producción en Venezuela en tres años.

El acuerdo con el gobierno venezolano incluye un sistema de pago garantizado que evitará problemas anteriores como aquellos en los que Caracas no pagó, según una fuente con conocimiento del acuerdo.

Repsol firmó pacto con Venezuela en 2023 para continuar operando sus instalaciones en el país, pero éste expiró cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la licencia de Repsol y otras empresas occidentales para operar en Venezuela el año pasado, como parte de los esfuerzos de Washington para presionar al régimen de Nicolás Maduro, detenido ahora en EEUU.

El FT indica que el acuerdo no incluye un compromiso específico por parte del gobierno venezolano de reembolsar aproximadamente 4.550 millones de dólares, que Repsol afirma que se le adeudan por gas natural y petróleo no pagados.

No obstante, la garantía de pago que sí contempla el trato tiene como objetivo brindar a la empresa la seguridad de que cobrará por cualquier producción que suministre al país en el futuro.

El acuerdo, que también incluye a la petrolera estatal venezolana PDVSA, forma parte de los esfuerzos de EE.UU. para reconstruir la industria petrolera del país tras la detención de Maduro en enero.

El pacto se concretará después del alcanzado esta semana entre Chevron y Caracas, que permite a la compañía estadounidense expandir significativamente sus operaciones en el país.

Venezuela tiene grandes reservas de petróleo y fue uno de los principales productores de crudo en la década de 1990, pero la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses han provocado que la producción caiga a un millón de barriles diarios, desde un máximo de aproximadamente 3,5 millones de barriles diarios, puntualiza el FT.

Repsol, que empezó a operar en Venezuela en 1993, es uno de los mayores inversionistas extranjeros en el país latinoamericano, donde tiene una participación del 40 % en el yacimiento petrolífero Petroquiriquire, mientras que el resto pertenece a PDVSA.

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El yacimiento cuenta con tres campos petrolíferos terrestres que producen alrededor de 45.000 barriles diarios. Repsol planea aumentar la producción en un 50 % en 12 meses y triplicarla en tres años.