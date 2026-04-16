¿Tienes hijos estudiando en el colegio o instituto? Hacienda explica cómo te puedes ahorrar 130 euros en la Declaración de la Renta si vives en Canarias

Las familias con hijos que estudian en Educación Infantil, Primaria o la ESO pueden beneficiarse de una deducción autonómica en la declaración de la Renta con la que es posible ahorrar más de 100 euros. Se trata de una ventaja fiscal dirigida a los gastos escolares de enseñanzas no superiores y que muchos contribuyentes pasan por alto. Por eso, debes saber cómo incluirla correctamente en la declaración para no perder este ahorro.

La ayuda pensada para aliviar el coste de la educación de los hijos en etapas obligatorias. Aunque su importe no es elevado, supone un ahorro directo en esta Campaña de la Renta. Debes prestar atención en el borrador, porque como ocurre con muchas deducciones autonómicas, Hacienda no la incluye automáticamente, por lo que es el contribuyente quien debe revisarla y activarla en la casilla 0849.

¿Qué es esta deducción y a quién beneficia?

La deducción está regulada en la normativa fiscal canaria y permite desgravar parte del gasto escolar de los hijos en etapas no universitarias. En concreto, está dirigida a familias con hijos que cursen:

Educación infantil

Educación primaria

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Bachillerato

Formación Profesional de grado medio

También se incluyen menores en régimen de acogimiento o tutela que convivan con el contribuyente.

Para poder aplicarla, los hijos deben cumplir los requisitos habituales del mínimo por descendientes: convivir con el contribuyente, ser menores de 25 años y no tener ingresos superiores a 8.000 euros anuales.

¿Qué gastos puedes incluir en la deducción?

Uno de los puntos más importantes es qué tipo de gasto permite desgravar esta ayuda. La norma recoge varios conceptos concretos vinculados al curso escolar.

Se puede deducir el 100% de lo pagado en:

Libros de texto y material escolar (incluido digital)

Transporte escolar

Uniforme

Comedor escolar

Para poner la deducción correctamente, tendrás justificar los gastos ante Hacienda, con facturas, tickets u otros comprobantes.

¿Cuánto te puedes deducir en la Renta?

Aunque la deducción cubre el 100% del gasto, Hacienda establece un tope por hijo. Las cuantías son:

Hasta 133 euros por el primer hijo

66 euros adicionales por cada hijo a partir del segundo

Por ejemplo, una familia con dos hijos podrá deducirse como máximo 199 euros si ha tenido suficiente gasto justificable.

Como ocurre con otras deducciones autonómicas en Canarias, existen límites de renta que condicionan el acceso. Para poder aplicarla en la Renta 2026, la suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar:

46.455 euros en declaración individual

en declaración individual 61.770 euros en declaración conjunta

Si se superan estos umbrales, se pierde automáticamente el derecho a la deducción.

Para aplicar esta deducción debes revisar el borrador manualmente e introducir el importe total gastado por cada hijo, poniendo también el porcentaje si se comparte con otro progenitor

Cuando tengas esto, el sistema calculará automáticamente el importe final respetando los límites establecidos.

Esta deducción por gastos de estudios no superiores marca la diferencia en muchas declaraciones, especialmente en las familias canarias.