Canarias irrumpe en el negocio del alquiler turístico de barcos y yates

El sector náutico en Canarias avanza con rumbo firme. El alquiler de embarcaciones se ha consolidado como un mercado en expansión en las distintas regiones de España que lo permiten y, el Archipiélago no se queda atrás. De hecho, en los últimos cinco años ha registrado un crecimiento del 58%, tanto por el aumento del número de barcos disponibles como por el interés creciente de quienes buscan disfrutar de una experiencia en alta mar. El buen clima durante todo el año y el tirón del turismo internacional explican, en gran medida, este avance.

Quienes impulsan este mercado es la población extranjera. Casi tres de cada cinco usuarios (60%) que optan por arrendar un barco en Canarias provienen de otros países. Entre las nacionalidades con mayor peso destacan la británica, que concentra el 30% de los alquileres internacionales, seguida de la francesa (22%) y la alemana (21%).

Este perfil confirma el marcado carácter internacional del mercado canario, aunque también se aprecia un crecimiento sostenido de la demanda nacional. En este sentido los españoles representaban el 29% de las reservas en 2023, mientras que en 2025 ya alcanzan el 40%.

La forma en que los usuarios se relacionan con el mar también ha cambiado hacia un modelo de consumo más «ágil, flexible y ocasional», según describe Berta Fargas, responsable de Marketing en España e Italia de la empresa líder europea en el mercado de alquiler de barcos, Click&Boat.

En este contexto, Canarias ha destacado por su «excelente resiliencia y estabilidad» dentro del mercado náutico nacional, añade Fargas. Aunque la cuota del Archipiélago en el conjunto del mercado español ha pasado del 2% en 2021 al 1,5% en la actualidad, este descenso porcentual no implica una contracción del sector. Al contrario, el volumen total del negocio ha crecido y hoy existen más embarcaciones y más reservas que hace cinco años. «El Archipiélago ha sabido evolucionar a la par que el resto de las regiones», advierte Fargas. Es más, el crecimiento del negocio en el último lustro ha sido del 58%.

Reserva con patrón

Una de las claves de esta evolución está en el auge de las reservas con patrón, que permiten acceder a la experiencia náutica a personas que no cuentan con titulación. Esta modalidad tiene un peso superior en Canarias que en otros destinos de la Península, en parte por las particularidades de la navegación. La situación geográfica del Archipiélago –en medio de aguas oceánicas– exige mayores conocimientos técnicos y experiencia con respecto a otros destinos estrella del arrendamiento náutico como lo son Cataluña, Valencia o Baleares.

Por otro lado, Canarias cuenta con más de 250 barcos disponibles para los usuarios –al menos, en Click&Boat, la mayor plataforma de este tipo de alquiler de Europa–. El precio medio por arrendar una embarcación durante 24 horas ronda los 460 euros, aunque existen opciones desde 85 euros, en función del tipo de barco. En el caso de los yates, el coste medio puede situarse en torno a los 553 euros por día y alcanzar los 8.400 euros por una semana de crucero. La oferta es amplia y abarca desde veleros, lanchas y catamaranes hasta neumáticas, yates de lujo, motos de agua o casas flotantes. Y a ello se suma, además, el coste del patrón, que suele rondar los 150 euros al día.

Para entender la demanda por tipos de embarcaciones en el Archipiélago hay que comprender, una vez más, sus particularidades. Pues aunque Canarias es uno de los mejores destinos para navegar a vela gracias a la constancia de sus vientos, el barco a motor continúa siendo la embarcación más reservada. La razón es sencilla: el Atlántico presenta condiciones más exigentes que el Mediterráneo, por lo que muchos usuarios optan por la estabilidad y la facilidad de manejo que ofrecen las embarcaciones a motor, especialmente cuando no cuentan con una gran experiencia.

Temporada alta

Frente a otros destinos de la España peninsular, las Islas vuelven a jugar con ventaja gracias al clima. Aunque los meses de mayor actividad en este mercado suelen concentrarse en verano (junio, julio y agosto), Canarias se consolidan como el único destino con un volumen de reservas relevante también en invierno.

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De hecho, el pasado año los meses de enero a marzo concentraron el 25% de las reservas anuales. No es de extrañar dado que el invierno se trata de la «temporada alta» para el turismo extranjero que huye del frío de sus países para resguardarse en el tiempo estable del Archipiélago. Así, mientras que las reservas caen en el conjunto nacional entre enero y marzo, Canarias despunta con un ritmo de arrendamiento más potente