Confirmado por el Gobierno de Canarias: nueva ayuda de 11.000 euros para que los menores de 35 años puedan comprarse una casa

Los canarios nacidos entre 1991 y 2008 tienen la oportunidad de acceder a una nueva ayuda del Gobierno de Canarias para facilitar el acceso a la vivienda. El Ejecutivo autonómico ha impulsado un nuevo plan económico con el objetivo de favorecer la emancipación de los jóvenes, en un momento en el que el mercado inmobiliario no deja de encarecerse y comprar una vivienda en propiedad se ha convertido en una misión imposible para miles de jóvenes del archipiélago.

Desde hoy mismo, viernes 17 de abril, y hasta el 18 de mayo estará abierto el plazo para que los interesados soliciten esta ayuda destinada a los menores de 35 años. La iniciativa estará gestionada por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que han decidido aprobar una nueva línea de ayudas dirigida a jóvenes de hasta 35 años que hayan comprado su primera vivienda.

Hasta 11.000 euros por joven para comprar vivienda

La convocatoria contempla una subvención máxima de 11.000 euros por beneficiario, destinada a la adquisición de vivienda habitual. En total, el programa cuenta con una dotación de 3 millones de euros.

Estas ayudas cubren compras hechas desde el 1 de enero de 2025 hasta el final del plazo de solicitud, el 18 de mayo de 2026.

En esta convocatoria se han actualizado los límites en el precio de la vivienda, adaptándolos al mercado actual:

Hasta 170.000 euros en Gran Canaria y Tenerife

en Gran Canaria y Tenerife Hasta 200.000 euros en las islas no capitalinas o para familias numerosas

Dependiendo de dónde compres tu casa, tendrás un límite más amplio o menor.

¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas?

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que hayan adquirido una vivienda ya construida para destinarla a residencia habitual en cualquier municipio de Canarias. Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben cumplir varios requisitos:

Tener nacionalidad española o residencia legal en España

Haber formalizado la compra mediante escritura pública dentro del periodo establecido

dentro del periodo establecido Financiar al menos el 50% del precio mediante hipoteca

No superar determinados límites de ingresos , fijados en función del IPREM

, fijados en función del IPREM Estar empadronado en la vivienda (o haberlo solicitado)

(o haberlo solicitado) Comprometerse a residir en ella durante al menos cinco años

Además, la vivienda no podrá venderse ni alquilarse durante ese periodo sin autorización expresa.

Límites de ingresos para acceder

Las ayudas están orientadas a rentas medias y bajas. Para poder solicitarlas, los ingresos de la unidad de convivencia no deben superar:

3 veces el IPREM , con carácter general

, con carácter general 4 veces el IPREM en familias numerosas o casos de discapacidad

en familias numerosas o casos de discapacidad 5 veces el IPREM en situaciones específicas

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, utilizando certificado digital, sistema Cl@ve u otros métodos habilitados.

El formulario oficial estará disponible en la web del Instituto Canario de la Vivienda, organismo encargado de gestionar la convocatoria.

El Ejecutivo autonómico enmarca esta medida dentro de su estrategia para facilitar el acceso a la vivienda, uno de los mayores obstáculos para la población joven. El objetivo es doble: por un lado, favorecer la emancipación y, por otro, apoyar la compra de vivienda habitual, especialmente en un mercado tensionado donde los precios han subido de forma sostenida en los últimos años.