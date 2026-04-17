Ya es oficial: El Consejo de la Juventud de España exige nuevas medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda

El Consejo de la Juventud de España (CJE) vuelve a situar el foco en la situación del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, reclamando nuevas medidas para mejorar sus opciones de emancipación. Desde el organismo se alerta del encarecimiento del mercado inmobiliario y de la dificultad para lograr la independencia residencial de la población joven.

¿Cuáles son las medidas que solicitan?

El CJE critica la gestión de las prestaciones del Bono Alquiler Joven, ya que considera que, en su situación actual, no alcanza ni al 1% de la población joven debido a su limitada cobertura, su entrega tardía y la descoordinación entre comunidades autónomas. Además, señala que ese 1% constituye el 15% de la población potencialmente beneficiaria, dejando al 85% restante sin una ayuda que necesitan.

Asimismo, el organismo reclama una revisión de la fiscalidad del alquiler, con la implementación de incentivos fiscales y medidas que permitan favorecer el uso residencial de la vivienda y penalizar las prácticas especulativas o el desuso de inmuebles. El objetivo es orientar la fiscalidad hacia el aumento de la oferta asequible en lugar de incentivar el alquiler con fines puramente lucrativos.

¿Qué ley se exige revisar?

Según los datos más recientes del Observatorio de Emancipación del CJE, solo el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar. Por ello, desde el organismo se reivindica una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), subrayando que es fundamental que la norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo los contratos temporales y el alquiler de habitaciones.

Actualmente, en España el coste medio del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, por lo que el empleo por sí solo no garantiza el acceso a un derecho básico como es la vivienda.

¿Qué impactos negativos puede generar en los inquilinos?

La situación inmobiliaria puede afectar directamente tanto a la salud mental como al bienestar de la población joven, provocando episodios de ansiedad o depresión asociados a la falta de perspectivas de futuro. No cabe duda de que, cuando una generación entera no puede acceder a un derecho constitucional, el problema es estructural y no individual.

En este sentido, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad entre los jóvenes, con consecuencias que no solo afectan al ámbito económico, sino también al personal y al social.