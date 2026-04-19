Fred. Olsen Express lleva la canariedad a bordo con el sabor de lo nuestro

Bocadillos especiales, como el de chorizo de Teror y queso ahumado, bollería fresca de obradores canarios, yogures locales, gofio, fruta de kilómetro cero y bebidas producidas en las islas componen la oferta gastronómica a bordo de Fred. Olsen Express. Un recorrido por los sabores de Canarias que acerca la identidad y la tradición del archipiélago a los pasajeros desde el primer bocado.

Recientemente, la naviera ha firmado convenios de colaboración con ASINCA y con Gestión del Medio Rural (GMR) con el objetivo de respaldar al sector primario canario y dar visibilidad a sus productos entre los cerca de 4 millones de pasajeros viajan en Fred. Olsen Express, como parte del compromiso que tiene desde hace años la compañía con la promoción de lo local.

Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred. Olsen Express, destaca la importancia de impulsar el sector agroalimentario como un motor esencial para la actividad económica, la conectividad y la calidad de vida de los residentes. “Nuestros clientes nos eligen porque ofrecemos algo más que una travesía marítima. Nuestros trayectos son también una oportunidad para disfrutar y conocer mejor el archipiélago antes de llegar al destino”, explica. Bajo esta premisa, la naviera consolida su papel como embajadora de la marca Canarias, integrando aún más la excelencia del sector primario en el corazón de su propuesta de valor.

Bocadillo y café a bordo. / La Provincia

Así, los productos del sello ‘Elaborado en Canarias’ forman parte integral de la oferta gastronómica a bordo, convirtiendo cada trayecto en un escaparate de la calidad, la variedad y la innovación de la producción local. Entre los artículos destacados se incluyen combos de snacks, bebidas de marcas de las islas, pastelería artesanal y bocadillos con recetas que cambian cada mes, elaborados con ingredientes autóctonos. Esta apuesta por impulsar el consumo de lo nuestro se extiende también a las tiendas a bordo, donde se ofrece una selección de artículos de productores y diseñadores locales.

Con esta iniciativa, Fred. Olsen Express logra que cada viaje sea más que un desplazamiento: se vuelve también una experiencia que conecta a los pasajeros con las raíces canarias, celebrando la riqueza cultural, los sabores frescos y la cercanía de lo hecho en casa, al tiempo que pone en valor el trabajo de quienes cultivan, elaboran y distribuyen los productos de las islas.