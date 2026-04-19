El Tribunal Supremo lo confirma: un jubilado cobró dos pensiones a la vez y ahora tendrá que devolver 17.143,29 euros

Un jubilado tendrá que devolver 17.143,29 euros a la Mutua Asepeyo después de cobrar la pensión de jubilación con una prestación de incapacidad temporal. Según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el pago de ambas prestaciones sería incompatible.

Todo se debe a una falta comunicación por parte del acusado, ya que en ningún momento informó a la mutua sobre su nueva condición de jubilado, por lo que permaneció cobrando la baja mientras recibía la pensión de 2.739,86 euros al mes.

La incapacidad temporal y la jubilación cobradas a la vez

Según la sentencia, el periodo de baja de este hombre comenzó el 22 de marzo de 2022 y, después de agotar los 365 días de incapacidad temporal por enfermedad común, la Seguridad Social prorrogó esta situación hasta el límite legal (545 días como máximo), con pago directo por parte de la mutua.

Este trabajador solicitó el pago directo el 17 de mayo de 2023, además de comunicar el 30 de junio de ese mismo año su paso a la jubilación, empezando a cobrar la pensión desde el 1 de julio. El principal problema es que nunca avisó a la mutua sobre este cambio, y estuvo cobrando ambas prestaciones económicas.

Frente a ello, el pensionista recurriría a los tribunales, que le dieron la razón de forma parcial, reconociendo su derecho a cobrar la incapacidad temporal entre el 17 y 30 de junio de 2023. Aun así, los 17.143,29 euros que cobró desde el 1 de julio tendrán que ser devueltos.

El trabajador no comunicó su nueva condición como jubilado

Las autoridades señalan que la incapacidad temporal y la jubilación son prestaciones incompatibles, y por ello, no pueden cobrarse al mismo tiempo. Por ello, desde el momento en que se reconoció al hombre como jubilado, todas las cuantías recibidas por IT se consideran indebidas y deben ser reintegradas.

En todo momento, el trabajador intentó trasladar responsabilidades a la mutua, que estaba encargada de abonar la prestación. Sin embargo, el tribunal recuerda que la obligación del pensionista era informar sobre su nueva situación a la aseguradora.

Por ello, y según establece el artículo 146.2.a de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la empresa gestora puede rectificar sus actos cuando el pago indebido se origina por omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Teniendo en cuenta ello, el pensionista deberá devolver el importe cobrado a partir del mes de julio de 2023.

¿Qué pasa si cobras dos pensiones incompatibles a la vez?

Más allá de este caso concreto, la Seguridad Social tiene un protocolo cuando detecta que una persona está cobrando dos prestaciones incompatibles entre sí, como en este caso.

Notificación y elección obligatoria

El primer paso es el envío de una notificación oficial. El afectado no puede mantener ambas ayudas, pero sí tiene derecho a elegir cuál quiere conservar. En la mayoría de los casos, se opta por la pensión más alta. Si no se responde en plazo, la Administración suspende automáticamente la de menor cuantía.

Devolución del dinero cobrado de más

El problema más importante llega después, porque la Seguridad Social exige devolver todas las cantidades percibidas indebidamente. Puede reclamar hasta cuatro años atrás, aunque permite fraccionar la deuda si es elevada y se pueden aplicar descuentos sobre la pensión que se mantenga.

Sanciones si hubo ocultación

Las consecuencias dependen de si hubo intención de ocultar información. Si no hubo mala fe, solo se devuelve el dinero; en caso de ocultación o fraude, pueden imponerse multas e incluso suspender la pensión En los casos más graves, si la cantidad supera ciertos límites y se demuestra intención, podría incluso derivar en delito.

Este tipo de situaciones suelen producirse por desconocimiento o falta de comunicación, pero pueden tener un impacto económico importante. Por ello, los expertos recomiendan notificar siempre cualquier cambio, como una jubilación, inicio de actividad o reconocimiento de otra prestación, para evitar devoluciones elevadas o sanciones.

El caso resuelto por el TS es un ejemplo claro, no avisar a tiempo puede traducirse en miles de euros a devolver.