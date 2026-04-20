El abogado laboralista Andrés Millán confrma las malas noticias para los trabajadores canarios: "En la Declaración de la Renta de 2026 se pagarán más impuestos que nunca"

Muchos trabajadores de Canarias ya están comprobando que en la Declaración de la Renta de este año tendrán que pagar más IRPF. Se trata de una situación que afectará a miles de ciudadanos y que el abogado laboralista Andrés Millán, conocido por Lawtips, ha explicado en un vídeo en el que detalla por qué esta campaña puede convertirse en una de las más costosas de los últimos años para muchos contribuyentes.

El experto sostiene que el sistema fiscal actual está penalizando a la clase trabajadora, en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento del coste de vida.

"El trabajo es lo más castigado fiscalmente"

Millán es muy claro en esta explicación: "Pagaremos más impuestos que nunca en la historia de España en la renta que se presenta ahora". Según el abogado, el dinero que más es perjudicado no es la inversión ni otras fuentes de ingresos, sino el salario.

Estos son los efectos para los trabajadores en la renta / Carlos Lujan

El letrado laboral señala que "lo más penalizado fiscalmente, mucho más que la inversión o la especulación inmobiliaria, es el trabajo", lo que sitúa en una posición vulnerable a las rentas medias, que "no ha parado de empeorar año a año".

El efecto de la inflación: pagar más sin ganar más

Uno de los factores clave detrás de este incremento de la presión fiscal es la inflación. Millán denuncia que los tramos del IRPF no se están adaptando al encarecimiento generalizado de los precios.

Esto provoca un efecto conocido como "progresividad en frío". Aunque el salario suba ligeramente para compensar la inflación, el contribuyente puede pasar a un tramo superior y pagar más impuestos, sin haber ganado realmente poder adquisitivo.

Lucía Feijoo Viera

"Cada vez entramos en tramos más altos aunque no dé para pagar el alquiler, y ya no digamos para comprar vivienda", se lamenta el experto.

Así afectará la Renta a los trabajadores Canarios

Este fenómeno tiene consecuencias directas en el bolsillo de millones de contribuyentes. Por un lado, aumenta el porcentaje de impuestos que pagan sobre sus ingresos. Por otro, reduce su capacidad real de ahorro.

En muchos casos, esto se traduce en declaraciones de la renta menos favorables: devoluciones más bajas o incluso resultados a pagar, especialmente si las retenciones durante el año no han sido suficientes.

Además, el contexto actual de precios elevados tanto en vivienda, suministros o alimentación, se agrava aún más la situación, ya que el incremento fiscal no viene acompañado de una mejora proporcional en la calidad de vida.

Millán también critica que, mientras la presión fiscal aumenta, la recaudación del Estado sigue marcando máximos históricos. Sin embargo, considera que ese incremento no se traduce en una percepción positiva por parte de los ciudadanos.

"Se están alcanzando récords históricos en recaudación de impuestos, pero no lo vemos reflejado como querríamos", advierte un abogado que está muy enfadado con la gestión de la Agencia Tributaria.

Ante este escenario, el abogado insiste en la importancia de revisar a fondo la declaración antes de confirmarla. Muchas veces, los contribuyentes pierden dinero por no aplicar deducciones o beneficios fiscales a los que tienen derecho.