Confirmado por Idealista.com: 1.300 euros/m² en el pueblo más barato de Canarias para comprar casa en 2026
En este municipio de Gran Canaria puedes adquirir una vivienda a un precio bastante inferior al resto del archipiélago según este portal inmobiliario
Los canarios que buscan comprar una vivienda en propiedad siguen encontrándose con un mercado cada vez más caro y con menos opciones asequibles. Sin embargo, todavía hay municipios que escapan parcialmente a esta escalada de precios. Según los últimos datos de Idealista.com, este municipio se ha situado como el más barato de Canarias para comprar vivienda, convirtiéndose en una de las grandes excepciones del mercado inmobiliario en 2026.
Esta escalada de precios está provocada por varios factores como la presión turística y la falta de oferta. Esto lleva a que muchos canarios, especialmente jóvenes no puedan adquirir una casa, y cuando consiguen un alquiler lo hacen por precios muy elevados.
Gáldar es el municipio más barato de Canarias en 2026
Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista.com, Gáldar se sitúa como el mercado más económico, con un precio medio de 1.311 euros por metro cuadrado en marzo de 2026.
Este municipio del noroeste de Gran Canaria destaca por ofrecer precios muy por debajo de otras zonas de la isla, especialmente si se compara con el sur turístico o la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Además, el precio no es su único atractivo.
Gáldar combina vivienda más asequible con servicios básicos completos: centros educativos, sanidad, comercio y una oferta cultural consolidada. Todo ello en un entorno más tranquilo, alejado del bullicio turístico que caracteriza otras zonas del archipiélago.
Los motivos por los que Canarias ya no es barata para comprar vivienda
El encarecimiento del mercado inmobiliario en las islas responde a varios factores. Por un lado, el auge del turismo, la demanda extranjera y la escasez de suelo disponible han tensionado los precios en los últimos años. Esto ha provocado que comprar vivienda en Canarias sea cada vez más complicado, especialmente en áreas costeras o muy demandadas. En este contexto, municipios como Gáldar se convierten en una oportunidad para quienes buscan precios más accesibles.
Los pueblos más baratos de Canarias para comprar casa en 2026
Aunque Gáldar lidera el ranking, no es el único municipio con precios relativamente contenidos. El informe también señala otras localidades donde todavía es posible comprar por debajo de la media del archipiélago:
- Teror (Gran Canaria): 1.420 €/m². Es un municipio de interior con gran valor patrimonial y entorno natural.
- Icod de los Vinos (Tenerife): 1.473 €/m². Es conocido por su Drago Milenario y la cercanía a la costa.
- Ingenio(Gran Canaria): 1.489 €/m². Está bien conectado y próximo al aeropuerto.
- Arucas (Gran Canaria): 1.514 €/m². A pocos minutos de la capital, con gran actividad comercial.
El patrón de las zonas más baratas es claro. Los precios más bajos se concentran fuera de las zonas turísticas y de las grandes ciudades. Municipios del norte o interior de islas como Gran Canaria y Tenerife siguen ofreciendo mejores oportunidades.
También ocurre en islas menos masificadas como El Hierro o La Gomera, donde el mercado inmobiliario mantiene valores más moderados respecto al resto del archipiélago.
A pesar de estos datos, los expertos advierten de que encontrar vivienda barata en Canarias será cada vez más complicado.
