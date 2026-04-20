Iberdrola, Endesa y Naturgy revelan que los expedientes de la CNMC analizan anomalías desde 2023 y no solo del día del apagón

Los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre las principales empresas de generación –Iberdrola, Endesa y Naturgy-- investigan el incumplimiento de las obligaciones de control de tensión de las instalaciones en los últimos dos años (desde 2023 y hasta el apagón) y no solo durante el 28 de abril, día del gran apagón que dejó sin electricidad la Península Ibérica. Así lo han trasladado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre el apagón.

Este último, el único de los tres directivos que no había participado en la comisión sobre el apagón del Senado, ha revelado que acababa de aterrizar en Argelia en el momento del cero eléctrico -“me di cuenta de que había un apagón cuando una hora más tarde (de aterrizar) no recibía WhatsApps, ni mensajes, y lo que hicimos fue volver inmediatamente y ponernos al frente del centro de control”- y ha negado que su compañía incumpliera sus obligaciones de control de tensión -“Naturgy tenía tres ciclos combinados (controlando tensión) que aportaron 478 megavares (al control de tensión) y su obligación era de 330 megavares”-.

Reynés ha asegurado que durante la noche anterior al apagón, Naturgy tenía 10 ciclos combinados programados para controlar la tensión, pero a las 9 de la mañana de ese día Red Eléctrica les pidió desacoplar 7, de forma que la compañía se quedó solo 3 ciclos combinados acoplados. “Somos el generador con mas potencia instalada (de ciclos combinados, con 17 instalaciones) y nos drenaron el 70% de nuestra capacidad, nos dijeron que sacáramos del sistema el 70% de nuestra capacidad”, ha afirmado.

Sobre los expedientes de la CNMC, el directivo ha asegurado que, en su caso, suponen 880 millones de datos y 117.000 celdas de Excel con todas las horas en las que sus instalaciones habían controlado tensión desde 2023, por lo que la compañía no ha tenido tiempo aún de realizar un análisis pormenorizado. "No tenemos información sobre por qué dicen que cumplimos o que no cumplimos, la única cosa que nos han dicho es si cumple o no cumple, lo que haremos será analizar y responder con cada uno de los expedientes", ha afirmado.

Por su parte, tanto Mario Ruiz-Tagle como José Bogas han subrayado el hecho de que la CNMC separara en sus expedientes responsabilidades entre quienes han podido cometer infracciones “graves”, como es el caso de los expedientes abiertos a Iberdrola, Endesa y Naturgy, cinco a cada una de ellas, y aquellas “muy graves”, en cuyo caso la señalada es solo Red Eléctrica.

“La CNMC constata una realidad: el único que con sus actuaciones podía poner en riesgo la continuidad del suministro es el operador del sistema y lo que esta claro es que ninguna instalación por sí sola puede poner en riesgo al sistema eléctrico español. Ni puede, ni sería suficiente porque no tiene capacidad de provocar cortocircuitos ni oscilaciones”, ha asegurado Ruiz-Tagle. “El único operador en el sistema español es Red Eléctrica, el resto somos agentes que interactuamos con distintas tecnologías”, ha añadido.

En el caso de Endesa, José Bogas ha afirmado que los expedientes abiertos se centran en las centrales hidroeléctricas de Biescas (Huesca), Ondinas (León), Mediano (Huesca); Mequinenza (Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona), así como en las dos centrales nucleares catalanas, Ascó (Tarragona) y Vandellós (Tarragona). En el caso de la hora 12 del día 28 de abril, la CNMC se centra en tres incumplimientos, uno en Biescas, otro en Ondinas y otro en la nuclear de Vandellós, que incumplían por motivos técnicos, según ha explicado. “Desde nuestro punto de vista estas centrales no contribuyeron al apagón, otra cosa son los incumplimientos en los dos años anteriores, que habrá que verlo”, ha añadido.

El informe de Entsoe

El consejero delegado de Iberdrola España ha hablado de "inconsistencias" del informe elaborado por el panel de expertos europeos (Entso-E), mientras su homólogo en Endesa ha asegurado que hay un "conflicto de interés" claro por la presencia de Red Eléctrica en ese organismo. Entso-E es la asociación europea de los gestores de transporte de electricidad y, por tanto, entre sus ‘asociados’ se encuentra el transportista español, Red Eléctrica.

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De hecho, Bogas ha asegurado que la eléctrica ha remitido una “carta de protesta” a Entso-e por las carencias que entiende que tiene el documento y ha asegurado que la compañía ejercerá acciones legales.