La pérdida de plazas aéreas de Canarias se reduce más de la mitad desde el inicio de la guerra

El aterrizaje suave de la demanda turística se ha constatado en el inicio del año. Las previsiones es que este ejercicio prácticamente igualara las cifras del pasado año, cuando llegaron a las Islas más de 17 millones de visitantes. Con lo que la actividad alojativa volvería a situarse como pilar indiscutible del PIB regional.

En el peor de los casos, se descontaba que los números se redujeran levemente. Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un giro de guion que, de momento, ha reducido en más de la mitad la pérdida de plazas aéreas que se preveía para unir las Islas con la Península -y Baleares- en esta temporada de verano.

Mercado nacional

Las tablas que reflejan las operativas de las compañías aéreas llevan semanas cambiando en periodos muy cortos. Si en enero se anunció que en la época estival el Archipiélago perdería el 5,2% de los asientos de las conexiones nacionales en comparación con la misma época del pasado año, en la actualidad ese decrecimiento es ya de solo el 2,3%. La oferta internacional se mantiene prácticamente igual que hace unos meses, cae un 1,3%, una décima menos de lo previsto.

La conclusión es que las aerolíneas tienen un ojo puesto en el Archipiélago ante la posibilidad cierta de que el conflicto se prolongue y tengan que alejar su oferta de cualquier escala en la península Arábiga. En ese caso, Canarias aparece como un destino y seguro que, además, por estar en su temporada baja, es capaz de ofertar las camas suficientes para recolocar a buena parte de la clientela que vea frustrada su intención de viajar al sudeste asiático.

Cautela con las cifras

En la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias toman la mejoría sin ahorrar en prudencia. En tan solo el transcurso del último fin de semana, el estrecho de Ormuz se ha abierto y vuelto a cerrar en al menos dos ocasiones, y los precios del petróleo y el gas han repuntado y caído con fuerza otras tantas veces. Advierten de que la fluctuación de la oferta de asientos por parte de las compañías se mueve también con el sentido de las noticias que se van produciendo.

La única conclusión que puede extraerse es que el Archipiélago está bien colocado para atender un escenario que nadie desea. Tampoco los hoteleros de las Islas entienden como positivo que sus tasas de ocupación se eleven por la influencia de un factor de desarrollo peligrosamente incierto.

Preocupa el futuro

El incremento generalizado de los precios -nueve décimas en marzo, hasta el 3%- impacta de manera directa en las economías familiares. Si bien es cierto que tras la pandemia, las experiencias, principalmente los viajes, ganaron posiciones en las estructuras de costes de los hogares, los ingresos no son infinitos.

Menos aún si, como es de esperar, los bancos centrales vuelven a decretar subidas de tipos de interés para enfriar el consumo y sostener en parte los precios. En ese caso, los ciudadanos que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria volverán a comprobar cómo se dispara ese gasto. De hecho, el Euríbor, índice de referencia para la gran mayoría de los créditos hipotecarios ya se ha incrementado desde que Trump y Netanyahu comenzaran a tirar bombas sobre Persia, primero, y Líbano, después.

Las cifras tras el reajuste

Gran Canaria es la isla que en mayor medida recoge la mejoría. La oferta para llegar a ella desde la Península ya es prácticamente idéntica (-0.9%, 13.107 asientos menos) a la del verano de 2025. Tenerife se sitúa a continuación, con una pérdida de 49.045 plazas (-2,8%). Les siguen Lanzarote (-18.497 y -3,5%) y Fuerteventura (-15.811 y -4,9%). La Palma, con un volumen de oferta mucho menor (56.100 asientos) crece un 6,9% en conectividad con el resto de España en la temporada estival.

Las fluctuaciones en el ámbito internacional son de menor tamaño. Con una visión más global, las aerolíneas contemplan varias posibilidades para recolocar a sus clientes. Entre ellas las de la España peninsular y Baleares, que con los meses de calor abren sus puertas. De ahí que no sea Canarias un destino en el que se observen cambios de calado.

Gran Canaria de nuevo

El mencionado aterrizaje suave pasa de largo de Gran Canaria, que vuelve a crecer este verano en posibilidades de que lleguen visitantes desde el extranjero. Gana 28.929 asientos (1,4%) y es una de los dos únicas islas en las que los números no son rojos. La acompaña Lanzarote, con 6.920 butacas más (0,4%) que el pasado verano. Tenerife, por contra, es la que más sufre el reajuste (-4,3% y 157.810 plazas menos) seguida de Fuerteventura (-13.639 y -1%).

De nuevo, el amplio margen de mejora que tiene por delante La Palma convierte a esta isla en la que se manifiesta una evolución al alza más intensa. El salto adelante en la isla bonita es del 44,5%, con 20.783 asientos más de los que se pusieron en el mercado en el verano del pasado año.