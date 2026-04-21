Confirmado por el Gobierno de Canarias: la deducción de 120 euros en la Declaración de la Renta para los desempleados del archipiélago

Los desempleados de Canarias pueden aplicarse una deducción autonómica muy importante en su Declaración de la Renta que muchos contribuyentes todavía desconocen. La cantidad final de la ayuda puede alcanzar 120 euros en función de la situación personal y de si la tributación es individual o conjunta. Por eso, si estás en esta situación, revisa bien el borrador y comprueba cómo incluir correctamente esta deducción en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para no dejar escapar ese ahorro.

La medida fiscal está impulsada por el Gobierno autonómico y permite reducir la factura de la renta de este año. Aunque la cuantía es limitada, esta deducción se suma a otras ventajas fiscales y puede marcar la diferencia en declaraciones ajustadas, especialmente en hogares con ingresos moderados.

¿Qué parados beneficiarse de esta ayuda?

La deducción no es automática ni universal. Hacienda establece estos requisitos que deben cumplirse de forma simultánea para poder aplicarla:

Haber estado en situación de desempleo durante más de seis meses en el año fiscal.

en el año fiscal. Haber percibido prestaciones por desempleo durante ese periodo.

durante ese periodo. Tener la residencia habitual en Canarias.

Además, la norma permite que, en caso de declaración conjunta, cada miembro de la unidad familiar que cumpla estas condiciones pueda aplicar la deducción de forma individual, lo que multiplica el beneficio en algunos hogares.

Los límites de ingresos son la clave para no quedarse fuera

Una de las claves de esta deducción está en los ingresos. Hacienda fija una horquilla muy concreta que condiciona el acceso:

Los rendimientos del trabajo deben ser superiores a 15.876 euros e iguales o inferiores a 22.000 euros .

. El resto de rentas, como ahorros, alquileres o inversiones, no pueden superar los 1.600 euros anuales.

Esto implica que muchos contribuyentes quedan excluidos, bien por superar el límite máximo o por no alcanzar el mínimo exigido.

Como muchas deducciones autonómicas, esta tampoco aparece marcada en el borrador. El contribuyente debe incluirla manualmente en el apartado de deducciones autonómicas de Canarias dentro de Renta Web entre las casillas 916 a 945 de la Declaración. Una vez activada, el sistema valida automáticamente si se cumplen los requisitos. Si todo es correcto, el importe se descuenta directamente de la cuota autonómica del impuesto.

Los contribuyentes deben saber que al tratarse de una deducción, y no de una ayuda directa, solo reduce el impuesto a pagar. Si la cuota autonómica ya es cero, el contribuyente no recibe dinero adicional.