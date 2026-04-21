Confirmado por la Seguridad Social: las pensiones de abril empezarán a llegar esta misma semana a todos los jubilados canarios

El ingreso de las pensiones de abril está a punto de producirse. Para la mayoría de beneficiarios, los bancos adelantarán el pago a esta misma semana, lo que permitirá a miles de pensionistas de Canarias afrontar los gastos habituales de final de mes y del inicio del siguiente con mayor tranquilidad económica. La fecha exacta de cobro varía en función de la entidad bancaria en la que cada pensionista tenga domiciliada su prestación.

La Seguridad Social establece que el pago debería realizarse entre el 1 y el 4 de mayo, pero la mayoría de entidades financieras vuelven a adelantar el dinero varios días debido a varios factores, pero el principal es garantizar un sustento económico estable a los pensionistas. Este mes se produce un factor que condiciona el calendario de los pagos, ya que el día 25, el más habitual para hacer el ingreso, cae en sábado. Esto obliga a muchos bancos a ajustar sus fechas, adelantando el ingreso al viernes 24 o retrasándolo al lunes 27, según su política interna.

Los pensionistas esperan que llegue el ingreso de su pensión de abril / LP

Calendario de pago de las pensiones en abril de 2026

La Seguridad Social repartirá más de 14.300 millones de euros entre los 9.3 millones de pensionistas, un 6% más que en el mismo mes de 2024. Para cobrarlos, los bancos tienen estas fechas previstas:

Miércoles 22 de abril: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros. Bankinter , vuelve a ser el banco que más se adelanta, realizará el primer ingreso del mes junto a otras dos entidades.

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros. , vuelve a ser el banco que más se adelanta, realizará el primer ingreso del mes junto a otras dos entidades. Viernes 24 de abril: Caixabank, Banco Sabadell, Cajamar e Ibercaja. A estos se suman posibles adelantos de estos bancos: BBVA, ING y Kutxabank

Caixabank, Banco Sabadell, Cajamar e Ibercaja. A estos se suman posibles adelantos de estos bancos: BBVA, ING y Kutxabank Lunes 27 de abril: Abanca, que suele esperar al siguiente día hábil cuando el 25 cae en fin de semana.

En estos casos, el pago dependerá de la política interna de cada banco, por lo que algunos clientes podrían cobrar el viernes 24 y otros el lunes 27.

Este adelanto se ha convertido en una práctica habitual en el sector bancario. Se trata, además, de una operación sin riesgo para los bancos, ya que el dinero está garantizado por la Seguridad Social, lo que permite adelantarlo sin problemas.

Aunque estas fechas son orientativas, el ingreso suele realizarse de madrugada y puede variar ligeramente según cada caso. Por eso, la mejor forma de confirmar el día exacto es consultar la aplicación del banco o revisar las notificaciones.