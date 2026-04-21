Confirmado por el SEPE: el ingreso del subsidio del paro no se hará a la vez que las pensiones en abril

Miles de parados canariosse preguntan cuándo cobrarán su prestación mensual. Aunque algunas personas creen que este ingreso llega al mismo tiempo que las pensiones, lo cierto es que no se abona en las mismas fechas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recuerda que el pago de las prestaciones por desempleo se realiza a principios de mes con carácter general, por lo que todavía faltan varios días para el próximo ingreso.

El calendario del Ministerio de Trabajo es muy claro y fija que el paro se paga entre el día 10 y el 15 de cada mes. Sin embargo, en el momento de hacer el pago, la mayoría de beneficiarios lo recibe antes gracias al adelanto que aplican los bancos, lo que genera diferencias importantes respecto a otras prestaciones como las pensiones. Este desfase, unido a los festivos de abril y mayo, ha provocado variaciones en los días de cobro que han generado dudas entre los usuarios.

En el mes de abril ya se ha ingresado el paro: adelantos o retrasos por la Semana Santa

El cobro del paro en abril de 2026, correspondiente al mes de marzo, estuvo marcado por la coincidencia con la Semana Santa. Por eso, el Viernes Santo (3 de abril) y los días festivos posteriores condicionaron los ingresos. Esto hizo que algunos bancos adelantaran el pago al 1 o 2 de abril para evitar el puente. Otros lo retrasaron hasta el 6 o 7 de abril, tras los festivos.

Estos fueron los días en los que se cobró el paro en abril / LP

En los casos sin adelanto, el SEPE abonó la prestación el viernes 10 de abril. Este calendario irregular provocó que no todos los beneficiarios cobraran en la misma fecha, algo habitual cuando hay festivos a comienzos de mes.

Ya se conocen las fechas de mayo

El mes de mayo también presenta variaciones por el calendario. El 1 de mayo (Día del Trabajador) cae en viernes y va seguido de fin de semana, lo que afecta directamente a los pagos.

Según las previsiones, los bancos que adelantan el paro lo ingresarán entre el lunes 4 y el martes 5 de mayo. Por otro lado, quienes cobren en la fecha oficial recibirán el dinero el lunes 11 de mayo, ya que el día 10 cae en domingo. De nuevo, el calendario laboral marca la diferencia en las cuentas de los beneficiarios.

¿Por qué el paro no se cobra como las pensiones?

Una de las dudas más frecuentes es por qué el paro no llega el mismo día que las pensiones, que suelen abonarse en torno al día 25 de cada mes. La explicación de la Seguridad Social está en tres factores:

El paro es una prestación variable . El SEPE n ecesita cerrar el mes para saber si el beneficiario ha encontrado trabajo, ha cambiado su situación o ha agotado la ayuda. Esto obliga a calcular la nómina a mes vencido.

. El SEPE n ha cambiado su situación o ha agotado la ayuda. Esto obliga a calcular la nómina a mes vencido. Las pensiones dependen del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mientras que el paro lo gestiona el SEPE, con sistemas y tiempos distintos.

mientras que el paro lo gestiona el SEPE, con sistemas y tiempos distintos. Las entidades adelantan las pensiones porque son ingresos estables y seguros, mientras que en el paro esperan a tener confirmados los datos para evitar errores.

Además, quienes cobran el paro por primera vez suelen recibirlo más tarde, ya que no siempre se aplica ese adelanto inicial.

El cobro del paro seguirá dependiendo del calendario y de la política de cada banco. Los ajustes de abril y mayo seguirán provocando ajustes que afectan directamente a millones de beneficiarios en España.