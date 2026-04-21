Deutsche Telekom explora una megafusión con la teleco T-Mobile
El operador alemán, principal accionista de la compañía estadounidense, explora la creación de un 'holding' para simplificar la estructura del grupo
Deutsche Telekom está estudiando una fusión con la filial estadounidense del gigante de las telecomunicaciones T-Mobile, lo que supondría la mayor operación pública de fusión y adquisición de la historia, según informaron este martes a la agencia Bloomberg fuentes conocedoras del asunto. Deutsche Telekom figura entre los cinco principales operadores de Europa, junto con Orange, Vodafone y Telefónica, y ya ha acumulado una participación de alrededor del 53% en T-Mobile, lo que la convierte en su mayor accionista.
Entre otras posibilidades, el operador alemán ha planteado la idea de crear un nuevo ‘holding’ que lanzaría una oferta pública de adquisición sobre las acciones de Deutsche Telekom y T-Mobile, según las fuentes. Además, la operación —que, según las fuentes, se encuentra aún en una fase preliminar y requiere la autorización del Gobierno— daría lugar a un grupo simplificado diseñado para controlar las operaciones de ambos operadores de telecomunicaciones.
Peso decisivo de Berlín
Uno de estos obstáculos es que Berlín y el fondo de inversión estatal alemán KfW —el equivalente alemán de la SEPI— tienen una participación del 28% en Deutsche Telekom, lo que podría otorgarles un gran poder a la hora de decidir el resultado final de la fusión.
Parte de los planes también detallan una posible salida a bolsa tanto en Wall Street como en un parqué europeo de referencia, aunque las fuentes han advertido de que los planes aún no se han concretado.
Deutsche Telekom respondió al informe de Bloomberg afirmando que “no hacen comentarios sobre especulaciones relativas a su actividad corporativa, ni hay detalles concretos sobre los que podamos pronunciarnos en respuesta a su consulta”.
Las acciones de T-Mobile se han desplomado en el tecnológico Nasdaq, tras la publicación del informe. Los rumores surgieron tras el cierre de los mercados europeos. Las acciones de Deutsche Telekom han caído un 10% durante el último año, mientras que las de T-Mobile han bajado más de un 22%.
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