Turismo
Ona Hoteles prevé aumentar su presencia en Marruecos con una nueva compra en Casablanca
Un gigante como Hotusa pone el foco en Europa, mientras pequeñas cadenas como Serras Collection y Climia Hoteles apuntan a ciudades españolas como Granada y Murcia
Ona Hoteles prevé aumentar su presencia en Marruecos con una nueva compra en Casablanca. La compañía, especializada en la gestión de complejos vacacionales, llegó al país africano en agosto del año pasado, tras la compra de los hoteles de la cadena hotelera del grupo Globalia, Be Live, y que llevó a la cadena a gestionar dos establecimientos en Marrakech.
Así lo ha avanzado su consejero delegado, Nacho Barrau, tercera edición del Foro Sector Hotelero, organizado por Prensa Ibérica con el patrocinio de Barceló y PwC y la colaboración de Hotelverse, LG Electronics y The Hotel Factory. "Esperamos en breve en publicar algo interesante en Marruecos. Estamos muy avanzados en la adquisición de algo en Casablanca porque va muy bien", ha afirmado Barrau.
El directivo de esta compañía familiar de tamaño mediano, cuenta actualmente con 52 establecimientos, cree que el sector encara su concentración en los próximos años con la adquisición de pequeños hoteles por parte de las compañías medianas y fusiones de la mano de las grandes. "Un hotel independiente es cada vez menos viable que pueda sobrevivir si no está en una localización muy particular", ha añadido Barrau.
El planteamiento de Barrau coincide con el de otras compañías de diverso tamaño, como el gigante Hotusa y las pequeñas cadenas familiares, Serras Collection y Climia Hoteles. Federico Fuster, consejero delegado de Climia Hoteles, hotelera centrada con establecimientos principalmente en Benidorm, y presidente de la patronal valenciana Hosbec, coincide en que el mundo "tiende a la concentración". "Las empresas pequeñitas lo tenemos cada vez más difícil. Y yo prefiero tener el 10% de El Corte inglés, que el 100% de cualquier comercio", ha reconocido.
Otra cadena familiar, Serras Collection, creada hace solo cinco años para expandir el éxito del hotel 'The Serras Barcelona' prevé abrir un nuevo hotel en Sevilla y espera firmar un establecimiento en Granada, una ciudad en auge que, a juicio de su director de desarrollo, Jordi Serra, "tendrá un crecimiento importante en ocupación y precio" en los próximos años. La compañía, especializada en la gestión y explotación de hoteles-boutique de lujo, está centrada en la Península Ibérica, incluyendo Andorra, Portugal y las islas.
Hotusa mira a Europa
Un gigante del sector, como es el grupo Hotusa, prevé la apertura de dos nuevos hoteles este año, en Málaga y Roterdam, que se sumarán a sus 303 establecimientos en 24 países. Su directora de expansión, Clara López, ha asegurado que en su caso si bien "cuesta identificar oportunidades" en España, debido a la madurez del mercado, en Europa "hay muchos países" que no se han desarrollado tanto como el sur del continente en los últimos años y suponen una nueva oportunidad.
"Creceremos allí donde identifiquemos oportunidades. Ahora estamos centrados en Europa, después de unos años de mucho crecimiento en España y Portugal por los buenos resultados. Estamos viendo operaciones en Alemania, país en el que costaba encontrar operaciones con sentido; también en Estados Unidos, donde en los últimos doce meses compramos un hotel en Boston, otro en Washington y un segundo en Miami", ha explicado.
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