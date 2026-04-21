Sánchez alimenta la incógnita de la eólica marina y Canarias redobla esfuerzos ante los inversores

"Pronto lo haremos aquí". Eso es todo lo que avanzó sobre el proceso de llegada de la tecnología eólica marina el presidente de España, Pedro Sánchez. Fue el encargado de inaugurar la feria internacional WindEurope que abrió sus puertas este martes en Madrid. Las esperanzas canarias de conocer más en torno al primer proceso de adjudicación de potencia en el país dejaron paso a una cierta irritación por la demora que acumula.

La presencia de Sánchez ilusionaba a la amplia delegación canaria desplazada a la capital de España. La presencia del presidente daba carta de naturaleza a la posibilidad de que anunciase la puesta en marcha del proceso de concurrencia que repartirá los primeros megavatios de la tecnología que aprovecha la fuerza del viento dentro del mar. "Esperamos que el ministerio haga pronto un anuncio", expuso el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata.

"No tiene sentido"

Con menos obligación de morderse la lengua, la gerente del Clúster Marítimo de Canarias y Fedeport, Elba Bueno, aseguró que el hecho de "seguir demorando este proceso no tiene sentido”. En unas jornadas organizadas para tomar el pulso al proceso de implantación de esta tecnología renovables celebradas el pasado enero se advirtió del desistimiento de varios inversores por la tardanza en la convocatoria del concurso.

El presidente Sánchez expuso el beneficio medioambiental y económico que reporta la implantación de potencia limpia. En detalle, sostuvo que España "casi produce con renovables el 60%" de la energía eléctrica que necesita y situó al país como "el sexto del mundo en potencia eólica instalada". Canarias a duras penas atiende a la quinta parte de la demanda con tecnologías libres del uso de los contaminantes hidrocarburos.

Desvincularse del petróleo

El jefe del ejecutivo español advirtió de la necesidad urgente de desvincularse del petróleo ante los acontecimientos del estrecho de Ormuz. "Según la Agencia Internacional de Energía, la actual crisis es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas", advirtió.

En todas ellas, el precio del petróleo se disparó y en esta ocasión, volverá a suceder. "Un líder de otro país decide y 27 economías europeas están a su merced" relató en referencia al detonante que para el mercado del crudo ha sido el ataque conjunto de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irak.

El ejemplo de Italia

Sin embargo, ese encarecimiento del petróleo y el gas no se ha trasladado, al menos por el momento, al recibo de la luz. ¿Por qué? Porque en el momento de producirse los primeros bombardeos ya la demanda de electricidad no era la más elevada. Además, un invierno lluvioso ha permitido tener los embalses por encima del 80% de su capacidad y aprovechar así la generación hidroeléctrica. Sumado a todo ello, una buena producción fotovoltaica y eólica terminan de alejar del mix de generación del gas.

Sánchez utilizó precisamente el gas como ejemplo para señalar qué es lo que ocurre cuando la utilización de las renovables no es suficiente. Italia tiene que utilizar el doble de cantidad de este hidrocarburo que España para que familias y empresas tengan la luz que demandan. El precio de la luz de estos dos países está a "más de cien euros de distancia", subrayó el presidente del Gobierno central.

Eólica marina

El propio presidente recordó que hace solo dos años rubricó la Carta energética de España, que contenía, entre otras cuestiones, el desarrollo de la tecnología eólica marina. Su gobierno repartió 212 millones de euros entre los recintos portuarios de todo el país con el objetivo de que se preparen para el desembarco de este modo de generar energía sin emitir gases nocivos, 30 de ellos llegaron al Archipiélago.

Entonces, ¿por qué tarda tanto en llegar el concurso? Una demora que, además, genera mayor inquietud porque se desconoce si caerá en saco roto o no la propuesta canaria de que esa primera convocatoria se lance para un solo proyecto y que este se ubique frente a la costa de Gran Canaria. "En un territorio limitado en suelo, el mar es clave para seguir avanzando en energías renovables", expuso la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg.

Almacenamiento

La ubicación de ese primer parque parte también tiene su explicación en la próxima entrada en funcionamiento de la central hidroeléctrica de Salto de Chira, "fundamental para aportar almacenamiento y garantizar un sistema energético más seguro, limpio y eficiente”.

Por su parte, Elba Bueno destacó el ecosistema que se ha generado durante estos años, “con empresas que han ganado capacidad, experiencia y autonomía y que están en disposición de formar parte de una cadena de valor de esta industria" nacional e internacional. "Retrasar su desarrollo supone desaprovechar una oportunidad estratégica para Canarias”, insistió la gerente del clúster.