La Gasolina 98 más barata de Las Palmas se encuentra este miércoles en Gran Canaria a 1,395 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

Hoy, miércoles 22 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, tiene el gasoil a 1,409€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,409€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 1,409€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, miércoles 22 de abril, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,299€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,299€.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,539€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,539€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,499€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, la estación de servicio ESTACION PLAYA BLANCA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 22 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,379€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 22 de abril, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,320€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,339€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,479€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,479€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,498€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, miércoles 22 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 1,409€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,409€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,395€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,429€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,477€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,477€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,337€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,450€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,459€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/04/2026 8:14:59]