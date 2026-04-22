Es oficial en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores: así puedes faltar cuatro días al trabajo sin perder sueldo por un problema imprevisto en casa

Seguro que alguna vez has tenido que dejar tu puesto de trabajo de forma inmediata por un imprevisto en casa. Es una situación que afecta a muchos empleados y que, en algunos casos, puede obligarles a ausentarse durante un tiempo. Precisamente para ayudar en estos casos a los afectados, el Estatuto de los Trabajadores reconoce y protege este derecho laboral.

Esta ventaja lleva poco tiempo en vigor y responde a una necesidad cada vez más frecuente, poder atender imprevistos graves sin miedo a sanciones ni descuentos en la nómina. Se trata de una medida que puede marcar la diferencia en situaciones límite, cuando un trabajador duda entre acudir a una urgencia familiar o permanecer en su puesto. Con este nuevo derecho, atender una emergencia en casa ya no supone una pérdida de salario.

Un permiso laboral para situaciones urgentes e imprevisibles

Este permiso laboral no se trata de coger días libres ni nada por el estilo. El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores lo define como un "permiso por fuerza mayor", es decir, para situaciones que no se pueden prever y que requieren una actuación inmediata.

Esto incluye casos como una enfermedad repentina, un accidente o una urgencia médica de un familiar. Por ejemplo, si un hijo sufre una fiebre durante la noche o un familiar necesita ser atendido en urgencias, el trabajador puede ausentarse de su puesto sin que la empresa pueda considerarlo una falta injustificada.

Por el contrario, este permiso no cubre gestiones habituales como citas médicas programadas o trámites personales.

Hasta cuatro días al año y no tienen que ser seguidos

Una de las claves de este derecho es su flexibilidad. El trabajador dispone de un máximo de cuatro días al año, pero no está obligado a utilizarlos de una sola vez. La ley permite fraccionarlos, incluso por horas. Esto significa que si la urgencia solo requiere ausentarse una mañana o unas horas, también se puede recurrir a este permiso sin consumir un día completo.

Además, es un permiso retribuido, lo que implica que la empresa debe pagar el salario correspondiente como si el trabajador hubiera acudido a su puesto con normalidad.

Para que este derecho sea efectivo, hay una condición fundamental, justificar la ausencia. Aunque la urgencia no permita avisar con antelación, el trabajador debe demostrar posteriormente que la situación existió. Sin ese respaldo, la empresa podría considerar la ausencia como injustificada.

Los justificantes más habituales son informes médicos, partes de urgencias o documentos emitidos por centros sanitarios o educativos. Lo importante es que acrediten la fecha, la hora y el motivo de la ausencia. También es recomendable comunicar la situación a la empresa lo antes posible, aunque sea con un mensaje o una llamada, indicando que se trata de una ausencia por fuerza mayor.

La clave para acceder al permiso de cuatro días está en que la presencia del trabajador sea imprescindible en ese momento y que no exista otra alternativa para atender la urgencia.

Este derecho que fue incorporado recientemente a la legislación laboral como parte de las medidas para mejorar la conciliación se ha convertido en un gran aliado para muchas familias.