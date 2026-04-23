Los accionistas avalan la fusión entre Warner y Paramount por 110.000 millones y ponen fin al gran culebrón de Hollywood

La industria audiovisual estadounidense da un giro histórico y consolida su concentración empresarial. Luz verde: los accionistas de Warner Bros Discovery han aprobado este jueves la fusión con Paramount Skydance, culminando una operación valorada en más de 110.000 millones de dólares (unos 81.000 millones sin deuda) y cerrando meses de tensiones, ofertas cruzadas y maniobras empresariales que han sacudido Hollywood.

La aprobación llega tras una junta extraordinaria en la que los inversores han respaldado definitivamente una operación que redefine el equilibrio de poder en el sector del entretenimiento, en plena batalla por la rentabilidad del streaming y la consolidación de grandes estudios. Además, desoye las críticas de más de 1.000 artistas de primer nivel que firmaron hace tan solo diez días un manifiesto en contra de la absorción.

En la lista figuran nombres como los directores Denis Villeneuve, David Fincher o Yorgos Lanthimos, las actrices Jane Fonda, Kristen Stewart o Emma Thompson y actores como Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Ben Stiller o Javier Bardem, todo ellos en contra de una operación que, a su parecer, "intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias -y las audiencias a las que servimos- menos pueden permitírselo" rezaba la misiva.

De Netflix a Paramount: el giro inesperado

Fue a finales de 2025, cuando Warner alcanzó un acuerdo preliminar con Netflix para vender parte clave de su negocio —estudios y streaming— por unos 83.000 millones de dólares. La operación, que habría reforzado el dominio global de la plataforma, contaba inicialmente con el respaldo del consejo de administración de Warner.

Sin embargo, el escenario cambió con la irrupción de Paramount, que llevaba años intentando hacerse con el grupo. Liderada por el director ejecutivo de Paramount Skydance David Ellison y respaldada financieramente por su padre, el fundador y exdirector ejecutivo de Oracle Larry Ellison, la compañía lanzó una agresiva ofensiva que incluyó incluso una opa hostil dirigida directamente a los accionistas.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance Corp. / Agencias

El consejo de Warner rechazó en un primer momento estas propuestas, al considerar que implicaban más riesgo financiero que la oferta de Netflix y cuestionar la capacidad de Paramount para asumir la deuda del grupo. La situación dio un vuelco en febrero de 2026. Paramount mejoró sustancialmente su oferta —hasta los 31 dólares por acción— e introdujo incentivos clave, como asumir la penalización de 2.800 millones que Warner debía pagar a Netflix por romper su acuerdo.

Ante ese escenario, Netflix optó por retirarse de la puja. La compañía argumentó que igualar la oferta dejaba de ser “financieramente atractivo”, despejando el camino para que Paramount tomara la delantera en la operación.

Apoyo político y financiación internacional

El avance de Paramount, sin embargo, no se explica solo por su oferta económica. La operación ha contado con apoyos políticos de alto nivel, incluido el respaldo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, que se posicionó en contra de una mayor concentración de poder en manos de Netflix. Además, la compañía aseguró la financiación necesaria gracias a acuerdos con fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y Abu Dabi, que comprometieron cerca de 24.000 millones de dólares para respaldar la adquisición.

El legendario depósito de agua de los estudios Warner Bros. en Burbank, California. / Agencias

La aprobación por parte de los accionistas supone el último gran paso antes del cierre definitivo de la operación, aún sujeto a revisiones regulatorias. La fusión dará lugar a un gigante que integrará activos clave como estudios de cine, plataformas de streaming y cadenas de televisión, en un momento de profunda transformación del sector.

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El nuevo grupo aspira a competir en igualdad de condiciones con los líderes del streaming y a redefinir su modelo de negocio en un entorno marcado por la caída de la televisión tradicional y la presión sobre la rentabilidad de las plataformas digitales. Con este movimiento, Paramount no solo logra su objetivo tras años de intentos fallidos, sino que consolida el ascenso de David Ellison como una de las figuras más influyentes de Hollywood.