Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme: «Un tercio de las pymes cerró el año pasado con pérdidas»

El 99% del tejido empresarial canario lo componen pymes y micropymes. La presidenta de la patronal estatal que las aglutina advierte de que el escenario que afrontan estos negocios no está exento de incertidumbre.

¿Tienen las pymes la relevancia debida en las decisiones que toman los políticos?

Constituimos el 99% del tejido empresarial español, generamos el 70% del PIB y el 70% del empleo. Contestando a su pregunta, la respuesta es no. Somos las grandes olvidadas de las políticas públicas y no entendemos la razón siendo la columna vertebral de la economía.

¿Qué cuestiones concretas le llevan a esa conclusión?

El entorno regulatorio deriva en costes fiscales y laborales cada vez más exigentes. Nuestra pequeña empresa, sobre todo la micro, la más chiquitita [menos de diez empleados], no puede cumplir. Pero no es que no quiera, es que no puede. Le pongo un ejemplo. Un pequeño taller, no tiene por qué tener un departamento de administración, pero la hiperregulación te obliga a adquirir sobrecostes. O bien creas ese departamento de administración, o bien externalizas los servicios que te garantices estar dentro de lo que se te exige. Al establecer muchísima regulación no se mide el impacto para las microempresas. Un bar o un pequeño comercio no tienen capacidad para contar con todos estos recursos.

¿Influye menos el incremento de los costes laborales?

No. Se suma. Es otro gran impacto, claro que sí. La semana pasada, la OCDE señaló que en España ahora mismo genera más ingresos fiscales el trabajo que el consumo. Es decir, las empresas y los trabajadores pagan más impuestos de los que se recaudan vía IGIC, aquí, o IVA en la Península y Baleares. Estamos ya entre los diez países de la OCDE en los que más caro es trabajar, en torno al 40% se va en impuestos.

¿En qué se traduce eso?

En que muchas pymes no puedan contratar, además de que cuando es posible, se desincentivan tanto la creación de empleo, como el interés por trabajar.

Habla de los impuestos y no de los salarios. ¿Tampoco es positivo que crezca el mínimo?

Mire, las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) las pagan las pymes y los territorios con mayores dificultades económicas, que es donde más abunda el SMI. Penaliza más a quienes por su tamaño tienen más complicado competir o crecer. Permítame que le dé un dato: el SMI en España es ahora de 1.900 euros al mes. Si al trabajador le llegan 1.200 es por decisión del Estado, los 700 euros restantes son impuestos.

La presidenta de Cepyme en un momento de la entrevista. / ANDRÉS CRUZ

La ausencia de trabajadores de su puesto ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y Canarias es campeona. ¿Por qué cree que crece este fenómeno?

Es un problema muy grave. Desde el punto de vista económico, el absentismo nos costó 33.000 millones de euros en 2025; la mitad la pagaron las empresas y la otra mitad, los ciudadanos vía impuestos. Después de las pensiones, es el segundo coste más importante para las arcas públicas, con lo que estamos hablando de un problema de primerísima magnitud. Pero bajemos al terreno de lo concreto y pensemos en una pequeña panadería de Gran Canaria en la que una persona despacha el pan y otra está en el horno. Si falla uno de los dos, ya no puede abrir. Eso tiene mucho que ver con la gestión.

¿Cómo debería hacerse?

Estamos planteando colaboraciones con las mutuas de trabajo y que haya un sistema para analizar qué es lo que está pasando. Estamos hablando de un crecimiento exponencial del 50% en los últimos años. Hay que saber por qué hay periodos tan largos de inactividad. No se nos escapa que una parte importante está asociada a las listas de espera. Si una prueba diagnóstica tarda mucho en llegar, ya no se trata del impacto en la empresa, también tarda en llegar la curación del trabajador.

Más allá de cualquier solución, ¿tienen algún estudio que busque el porqué del incremento de las bajas en los últimos años?

Insisto en que una parte importante reside en la gestión. Por un lado, esos costes los pagan las mutuas, las bajas las dan las comunidades autónomas, el servicio de control, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo tiene el Estado... Eso deja claro que el problema nos ocupa a todos, por lo que hay que mirarlo de manera conjunta y coordinada.

Esa parte está clara, ¿pero por qué estima que hay ahora muchos más trabajadores en situación de baja médica?

Habrá que analizar también qué está pasando, han aumentado mucho las bajas por salud mental. También es cierto que el sistema público no tiene recursos en muchos casos para atender a la salud mental y es otra de las cosas de las que habrá que determinar el porqué. Hay un porcentaje muy importante de bajas que afectan a la gente muy joven. Gran parte de las bajas afectan a menores de 35 años y es evidente que no estamos dando una solución o una alternativa de salud a todas esas personas. Habrá que ver por qué están aumentando tanto esos problemas de salud mental.

Ángela de Miguel, durante la entrevista, celebrada en el Hotel Santa Catalina. / ANDRÉS CRUZ

¿Por qué no les complace el recorte de la jornada laboral?

No nos oponemos a la jornada semanal de 37,5 horas, pero sí a que lo imponga el Gobierno y no se consensúe en la negociación colectiva. Nos encantaría tener en el conjunto de España el modelo de diálogo social de Canarias. Empresa y trabajador, conociendo la realidad del territorio y de cada sector, van fijando las diferentes condiciones, lo que se puede hacer y cómo; así debe ser. Aunque el marco legal de España es de 40 horas, realmente estamos en una media de 38,3 horas a la semana, y se sigue reduciendo.

Se superó una pandemia y se continúa creciendo. ¿Están preparadas las pymes para otro golpe ahora con la inestabilidad de Oriente Medio?

Bueno, se superó pero tenemos operativas en España 25.000 microempresas menos que antes de la pandemia. En un momento de crecimiento económico, como el que ha tenido España, resulta que más o menos un tercio de nuestras pymes estaban en pérdidas el año pasado. Es un dato que extrapolamos de un estudio del Banco de España. La pyme ya no tiene mucha más capacidad para absorber un aumento de costes, especialmente la microempresa, que tan importante función de cohesión territorial tiene; en los barrios, en los pueblos, en tantos sitios. Estamos muy preocupados, el modelo que tenemos no está pensado para la microempresa.