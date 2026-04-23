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Confirmado por el BOE: los libros que compres en este Día Internacional del Libro no llevan IGIC

Muchas personas se preguntan si estos objetos tienen el Impuesto General Indirecto Canario en su precio y si lo encarecen

Así repercute el IGIC en los libros

Así repercute el IGIC en los libros / Andrés Gutiérrez

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los lectores canarios celebran hoy una de las fechas más señaladas del año, el Día Internacional del Libro, una jornada que cada año impulsa la venta en librerías y comercios locales. En las islas, muchos establecimientos aprovechan la ocasión para lanzar promociones especiales y recibir a numerosos compradores en busca de una novela, un cuento o un ensayo con el que disfrutar durante los próximos días. Ante esto también surge una duda frecuente entre los consumidores, ¿qué IGIC se aplica a los libros en Canarias?.

Comprar un libro en Canarias tiene una particularidad que muchos consumidores desconocen, no lleva impuestos. A diferencia de lo que ocurre en la Península, donde sí existe un gravamen del 4% de IVA, en el archipiélago los libros están sujetos a un IGIC del 0%. Por eso, el precio que aparece en la etiqueta es exactamente el que paga el lector.

Un impuesto tipo cero para fomentar la cultura

La singularidad fiscal forma parte del sistema tributario propio de las islas y responde a una decisión política y cultural que se remonta a la creación del Impuesto General Indirecto Canario, vigente desde los años noventa.

Ejemplares de libros en una biblioteca de Mogán.

Los libros son una fuente de cultura, por eso no llevan IGIC / LP/DLP

La normativa canaria considera la lectura "como un bien esencial". Por eso, los libros están incluidos dentro del llamado 'tipo cero', reservado a productos básicos para la población. En ese grupo también se encuentran elementos como alimentos esenciales, medicamentos o servicios considerados fundamentales.

El artículo 55 del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, confirma esta premisa que pretende facilitar el acceso a la cultura, reducir el coste de materiales educativos y fomentar el hábito de lectura. Esta política fiscal también se extiende a periódicos y revistas, siempre que no tengan un contenido mayoritariamente publicitario.

La ley se adapta a los nuevos formatos de lectura

El beneficio fiscal no se limita al papel. La normativa se ha ido adaptando a los nuevos hábitos de consumo y hoy incluye también los libros electrónicos, audiolibros y publicaciones digitales. También, otros productos vinculados a la lectura y la cultura comparten este tratamiento fiscal. Entre ellos se encuentran cómics, fascículos, partituras musicales, mapas o incluso revistas digitales por suscripción.

Por eso, solo aquellos materiales cuyo contenido sea principalmente cultural, informativo o educativo pueden beneficiarse del IGIC al 0%.

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Este tratamiento fiscal se ha mantenido sin cambios sustanciales desde su creación, respetado la protección a la cultura y beneficiando a miles de lectores de las islas.

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