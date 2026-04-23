Juan Ignacio Díez, asesor financiero, avisa a los trabajadores canarios nacidos entre 1960 y 1970: "Están ante un momento clave para su jubilación"

Los trabajadores de Canarias que se acercan a la edad de jubilación suelen hacer cálculos para decidir cuándo dar el paso sin perder dinero en la pensión. Ante esta situación, el asesor y experto en finanzas, Juan Ignacio Díez (@juandiez72) ha hecho una guía dirigida a quienes están en ese tramo final de su vida laboral, ya que cualquier decisión o pequeño ajuste de la Seguridad Social puede marcar la diferencia en lo que cobrarán durante años, e incluso durante décadas.

La jubilación ya no es una fecha fija en el calendario, sino una decisión que puede cambiar de forma notable los ingresos del futuro. Esto afecta, principalmente, a los trabajadores que nacieron entre 1960 y 1970, justo la barrera antes del retiro.

Las nuevas reglas de la Seguridad Social: no todos se jubilan a la misma edad

Uno de los errores más comunes es pensar que todo el mundo se retira a la misma edad. La normativa de la Seguridad Social es muy clara y dice que no es así, ya que depende directamente de los años cotizados.

En 2026, podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Por el contrario, las personas que no alcancen esa cifra tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

En 2027, esta edad se amplía, y el calendario cambia por completo. El año que viene será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para retirarse a los 65. En caso contrario, la edad legal subirá hasta los 67 años. Este ajuste convierte los últimos años de vida laboral en un periodo decisivo.

Los cuatro movimientos que pueden cambiar la pensión, según Juan Ignacio Díez

Según explica el experto en finanzas, hay varias acciones que muchos trabajadores pasan por alto y que pueden marcar la diferencia:

Revisar la vida laboral: Detectar errores, periodos sin cotizar o lagunas puede corregir cálculos y mejorar la base de la pensión. La propia Seguridad Social recomienda utilizar su simulador oficial para anticipar escenarios.

Detectar errores, periodos sin cotizar o lagunas puede corregir cálculos y mejorar la base de la pensión. La propia Seguridad Social recomienda utilizar su simulador oficial para anticipar escenarios. Convenio especial: Este mecanismo permite seguir cotizando aunque no se esté trabajando, pagando una cuota mensual. Es una herramienta útil para quienes han salido del mercado laboral pero necesitan sumar años.

Este mecanismo permite seguir cotizando aunque no se esté trabajando, pagando una cuota mensual. Es una herramienta útil para quienes han salido del mercado laboral pero necesitan sumar años. Comprobar si se puede acceder a beneficios por cuidado de hijos: La normativa permite añadir días cotizados, hasta 270 por hijo, algo que muchos trabajadores desconocen y no solicitan. Este beneficio es muy importante si se han pedido excedencias o bajas para la crianza de los menores.

La normativa permite añadir días cotizados, hasta 270 por hijo, algo que muchos trabajadores desconocen y no solicitan. Este beneficio es muy importante si se han pedido excedencias o bajas para la crianza de los menores. Planificación de los últimos años: Analizar bases de cotización y decidir si conviene seguir trabajando más tiempo puede incrementar la pensión de forma significativa.

Además, para quienes buscan retirarse antes, existen opciones, pero que también tienen sus consecuencias en la pensión. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años el retiro, siempre que se hayan cotizado al menos 35 años. En casos de despido u otras situaciones no voluntarias, el adelanto puede llegar hasta cuatro años.

Sin embargo, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores que rebajan la pensión de forma permanente. Es decir, cobrar menos cada mes durante toda la vida, lo que obliga a calcular bien si compensa.

Los expertos como Juan Ignacio Díez coinciden en que este grupo de edad se encuentra en una fase decisiva. A pocos años de la jubilación, pequeñas decisiones pueden tener un impacto duradero.