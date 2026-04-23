¿Hasta cuando puedo presentar la Declaración de la Renta? Hacienda resuelve la duda de miles de contribuyentes canarios

Apenas ha pasado un mes, y ya son muchos los contribuyentes canarios que han presentado su Declaración de la Renta. Ahora, todos están a la espera de las devoluciones o los pagos correspondientes. Aquellos que aún no han cumplido con su obligación también se preguntan hasta cuándo tienen plazo para presentarla.

El pasado miércoles 8 de abril se abrió el plazo para que los ciudadanos puedan consultar el borrador de la Renta. A partir de ahí, los contribuyentes ya pueden presentarla de manera online. Para acceder a otros canales, deben esperar hasta estos días:

A partir del 6 de mayo , se activará la atención telefónica, aunque la cita previa pudo solicitarse desde el 29 de abril.

, se activará la atención telefónica, aunque la cita previa pudo solicitarse desde el 29 de abril. Para la atención presencial en oficinas, el servicio arrancó el 1 de junio, con cita previa disponible desde el 29 de mayo.

Además, hay otra fecha a tener en cuenta, porque el 29 de junio es el último día para solicitar cita previa, tanto telefónica como presencial.

La Renta se puede presentar hasta el 30 de junio

La campaña de la Declaración de la Renta 2025, que se presenta en este año 2026, ya está en marcha y tiene un día marcado en rojo para todos los contribuyentes, el 30 de junio de 2026. Esa es la fecha límite general para cumplir con Hacienda, tanto si el resultado es a devolver como si es a pagar o queda en cero.

Puntos más importantes de la Declaración de la Renta 2026 / La Provincia

¿Qué ocurre después del 30 de junio?

Una vez finalizado el plazo, Hacienda entra en la fase de revisión y devoluciones. La normativa establece que la Agencia Tributaria dispone de hasta seis meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026, para abonar las cantidades a devolver sin generar intereses.

Calendario de la Campaña de la Renta 2026 / La Provincia / Agencia Tributaria - Hacienda

En caso de declaraciones a pagar, también existe la opción de fraccionar el importe. El primer pago se realiza al presentar la declaración y el segundo, correspondiente al 40% restante, tiene como fecha límite el 5 de noviembre de 2026.

¿Por qué la campaña de la Renta dura tres meses?

El calendario de la renta no es arbitrario. Antes de abril, la Agencia Tributaria necesita procesar millones de datos enviados por empresas, bancos y administraciones públicas. Ese trabajo previo permite ofrecer a los contribuyentes un borrador con información fiscal ya cargada.

A partir de ahí, se establece un plazo de tres meses, abril, mayo y junio, para que los ciudadanos revisen su borrador, incorporen las deducciones oportunas y presenten la declaración con margen suficiente.

Aunque el plazo final es el 30 de junio, los expertos recomiendan no apurar. Los últimos días suelen concentrar un alto volumen de trámites, lo que puede provocar problemas técnicos o dificultades para conseguir cita.