Los autónomos canarios pagarán más en 2026: la Seguridad Social sube las cuotas, especialmente para estos trabajadores

La Seguridad Social ha confirmado que las bases de cotización han aumentado este año para todos los autónomos canarios. Como resultado, los trabajadores por cuenta propia deberán destinar una mayor parte de sus ingresos a cumplir con esta obligación. Los 15 tramos establecidos van desde los 653,59 euros hasta los 5.101,20 euros.

El modelo busca vincular las cuotas que pagas a la Seguridad Social a los ingresos reales. Los nuevos ajustes, aunque son moderados, sí se notarán en el bolsillo de muchos autónomos. De este modo, cada autónomo cotiza en función de lo que gana, y no en una base elegida al margen de sus ingresos.

Así funcionan las bases de cotización

Este sistema estará plenamente implantado en 2032. Las bases de cotización en 2026 mantienen una estructura de 15 tramos de rendimientos netos mensuales. A partir de esa previsión de ingresos, cada autónomo puede elegir su base de cotización dentro de una horquilla mínima y máxima fijada por la Seguridad Social.

El modelo distingue entre una tabla reducida, pensada para quienes ingresan menos que el salario mínimo, y una tabla general que abarca el resto de situaciones. Esto se traduce en que los autónomos con menores ingresos pueden seguir accediendo a bases más bajas, mientras que quienes facturan más tienen que asumir cotizaciones superiores.

Estas son las bases de cotización de los autónomos / La Provincia / Seguridad Social

Por ejemplo, quienes no superen los 670 euros mensuales pueden moverse entre bases de 653,59 y 718,94 euros, mientras que en los tramos más altos, por encima de 6.000 euros, la base mínima sube hasta 1.928,10 euros, con un tope máximo de 5.101,20 euros.

Las cuotas son más altas por la subida del MEI

Uno de los cambios más claros de 2026 es el incremento del tipo de cotización total, que pasa al 31,5%. Este aumento se debe principalmente al alza del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube del 0,80% al 0,90%.

Aunque el impacto es leve en términos absolutos, afecta a todos los autónomos. En la práctica, incluso quienes mantienen su base verán cómo su cuota mensual sube ligeramente.

Más subidas para los autónomos de sociedades mercantiles

Más allá del MEI, el ajuste más importante de 2026 afecta a los autónomos societarios y a los familiares colaboradores. En estos casos, la base mínima obligatoria se eleva hasta los 1.424,60 euros, lo que supone un salto considerable del 42% respecto al año anterior.

Para quienes cotizaban por la mínima, este cambio implica pagar alrededor de 135 euros más al mes, un incremento que supera los 1.600 euros al año y que ha generado críticas en parte del colectivo.

En conjunto, este sistema busca una mayor equidad, y que cada autónomo contribuya en función de sus ingresos reales. Sin embargo, el proceso de transición sigue generando ajustes anuales que obligan a los trabajadores por cuenta propia a revisar sus cuentas con más frecuencia que nunca.