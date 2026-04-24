El comercio canario, a la espera del empujón de los bonos consumo

Los bonos consumo se preparan para dar el pistoletazo de salida, y los comercios de Canarias los ven como una oportunidad para incrementar sus ventas y aumentar la facturación. Con los preparativos ya en marcha, las expectativas se mantienen altas tras el éxito de campañas anteriores. Desde establecimientos de electrónica, informática, telefonía o bricolaje hasta tiendas de juguetería, moda, complementos o deporte, las opciones de compra son amplias. De hecho, el Gobierno de Canarias cifra en 1.500 los negocios que han solicitado adherirse a estos bonos, una muestra del éxito de la iniciativa en términos de participación.

Para algunos comercios, este es el primer año que se suman a la iniciativa de los bonos consumo; otros, en cambio, repiten experiencia. Es el caso de la mercería y tienda de moda infantil Abuela Lala, ubicada en Santa Cruz de Tenerife. El establecimiento ya cuenta con trayectoria en este programa, hasta el punto de que este será su tercer año participando. "Tenemos una muy buena aceptación", asegura su propietaria, Jana Kocmidova, quien reconoce que, aunque no suelen agotar el cupo completo asignado - cifrado en 5.000 euros por comercio adherido -, el sistema sí contribuye a impulsar las ventas. "Muchos clientes que quizá dudan a la hora de gastar cierta cantidad, con la ayuda del 50% dejan de hacerlo", explica. Este efecto responde al propio funcionamiento de los bonos consumo. Cada bono tiene un valor de 50 euros, aunque el cliente solo abona 25; el resto es financiado por el Ejecutivo autonómico, a través de las Cámaras de Comercio, que actúan como entidades gestoras.

Un incremento de clientes

No solo los comercios han iniciado los preparativos; también lo han hecho los clientes. Abuela Lala ya ha anunciado en sus redes sociales su participación en la campaña, aunque cerca del 90% de quienes acuden al establecimiento con los bonos son clientes habituales. El 10% restante llega atraído específicamente por la iniciativa para canjearlos. En este sentido, Jana Kocmidova asegura que, en su caso, los bonos generan un incremento de hasta el 20% en la facturación habitual, especialmente durante los primeros días de la campaña.

Calzados Yaiza, en Gran Canaria, tampoco logró el pasado año agotar los 5.000 euros que cada comercio puede canjear. "Vendimos alrededor de 2.700 euros. La demanda más fuerte se concentra en los primeros días de campaña", explica su propietaria, Yaiza Estupiña. Aun así, valora la iniciativa como un impulso "bastante positivo" para el negocio. El objetivo de los bonos consumo es, precisamente, dinamizar las compras en el comercio local, a menudo afectado por la competencia de grandes superficies, multinacionales y el auge del comercio online. En este contexto, Calzados Yaiza ya ha comenzado a promocionar la campaña entre su clientela. Tanto la publicidad en el propio establecimiento como en redes sociales ha despertado el interés, no solo de sus clientes habituales, sino también de nuevos compradores atraídos por la iniciativa.

Las islas no capitalinas también se preparan

Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro bonos, lo que supone una inversión de 100 euros que se transformará en 200 euros para gastar en los distintos comercios adheridos. En las islas no capitalinas, los establecimientos también se preparan ya para el inicio de la campaña este martes, entre expectativas de impacto económico y propuestas para mejorar su funcionamiento. En El Hierro, la joyería y relojería Anana plantea la posibilidad de ajustar la iniciativa a los meses de menor actividad comercial. "Los meses de febrero y marzo han sido horrorosos, y septiembre y octubre también son muy flojos", apunta su propietaria, Inma Díaz. Aunque reconoce que los bonos de consumo "siempre son bienvenidos", considera fundamental tener en cuenta la realidad del comercio local para garantizar su eficacia. En el caso del sector de la joyería, la actividad suele repuntar en determinados periodos del año, impulsada por celebraciones como el Día de la Madre o las comuniones. "Hay meses en los que los bonos nos harían más falta que otros", opina.

Otra de las demandas del sector pasa por la posibilidad de ampliar el límite de 5.000 euros canjeables por comercio. Así lo plantea Vanesa Guardia, de Atlantic Fishing Coast, en Fuerteventura, tras el buen resultado obtenido en iniciativas similares. Se trata de una tienda especializada en artículos de pesca que, en campañas anteriores, ha agotado el importe disponible "en cuestión de horas". En su caso, el impacto en las ventas es evidente, al igual que el aumento de la demanda durante el periodo de vigencia de los bonos. "La verdad es que con la bajada tan brutal que hemos tenido en marzo, que fue un mes súper difícil para el comercio en general, esta campaña creo que va a ayudar un montón", añade Guardia.

Las consultas de los clientes ya han comenzado a llegar a Atlantic Fishing Coast. "Nos mandan mensajes por WhatsApp e incluso nos llaman con dudas porque están interesados", explica su responsable. Ante este nivel de demanda, el establecimiento ha organizado un sistema para poder atender a todos los consumidores que acuden con sus bonos. "Primero dejo pasar al cliente de a pie, pero a quienes vienen con bonos les doy un número para atenderlos por orden. Al final esto es como todo: la gente intenta venir, algunos se quedan fuera de la campaña y, claro, el que se queda fuera se queda con mala cara", señala. Con este método, desde Atlantic Fishing Coast buscan garantizar una atención ordenada y poder dar respuesta a todos los clientes que participan en la iniciativa.