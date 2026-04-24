Crisis de queroseno: ¿por qué España está más protegida, pero no se libra del golpe?

El cierre del Estrecho de Ormuz ha desencadenado una escalada de precios de los combustibles, con especial incidencia en el diésel y el queroseno, productos en los dos casos de los que Oriente Medio es país productor y Europa un continente importador. En concreto, en el caso del queroseno, el combustible que se utiliza en el sector de la aviación, hay alrededor de 15 millones de barriles, aproximadamente el 20% de lo que se comercia por barco, que no sale de Ormuz. Y eso ha elevado la tensión en Europa por el impacto que esta situación pueda tener en el sector turístico de cara a la temporada de verano.

¿Cuál es la situación en España?

España es un país muy expuesto a cualquier problema con el queroseno, ya que es el segundo país que más turistas recibe de todo el mundo por detrás de Francia, con 96,8 millones de visitantes extranjeros en 2025. Pero tiene una ventaja: produce el 80% del queroseno que consume, lo que lo diferencia de otros grandes países como el Reino Unido.

Además, el 60% del petróleo crudo que llega a España (y que después se refina en este país) tiene como origen América y en un 30% África, en concreto, norte de África y costa occidental africana. Es decir, el porcentaje de petróleo que llega desde Oriente Medio es muy bajo.

Y a esto se añade otra superioridad. Y es que las refinerías españolas tienen un alto grado de conversión, lo que significa que, a diferencia de otras instalaciones europeas, son capaces de procesar distintos tipos de crudo, lo que las hace menos dependientes de un determinado país porque pueden recibir casi cualquier tipo de petróleo y refinarlo.

Y a todo esto se añade que España tiene la obligación de tener reservas estratégicas de productos petrolíferos, incluyendo queroseno, equivalentes a 92 días de ventas o consumo del año natural anterior, repartidas entre la Corporación De Reservas Estrategicas De Productos Petrolíferos (42 días) y la industria (50 días).

¿Quiere esto decir que tiene garantizado su consumo?

El Gobierno y los grandes operadores del sector llevan semanas haciendo una monitorización intensiva de la evolución de las capacidades de producción y las importaciones para garantizar la seguridad de suministro. Y, a partir de esos datos de las propias petroleras con refinerías en España (Repsol, Moeve y BP), desde el Ejecutivo se insiste en dar por garantizado el suministro de queroseno en el mercado español. "Las refinerías nos han comunicado que han maximizado la producción de queroseno a la vista del conflicto bélico en Oriente Medio", subrayó este jueves la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

¿Cuánto más producirán las refinerías españolas?

En 2025, las refinerías españolas produjeron 9,8 millones de toneladas de queroseno, un 4,9% más que el año anterior (10,3 millones) y un 5,3% más que en 2018, el año de mayor producción (10,4 millones), y el país consumió 7,7 millones de toneladas de este producto, según los datos de la Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (CORES). Y aunque se desconoce cuánto más producirán, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reveló el 13 de abril, en un acto organizado por El Español, que la compañía tenía previsto aumentar la producción actual en un 15 o 20% de cara a verano. La principal petrolera española, con cinco refinerías, planea incrementar su producción de queroseno y gasoil, tanto en la gestión de la producción como en la logística de productos (entradas, salidas y gestión de inventarios).

¿Qué dice Europa?

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advertía a mediados de este mes que Europa tiene "quizá seis semanas de combustible para aviones". Y la Comisión Europea ha planteado la posibilidad de compartir suministro entre países para evitar que se agote en algunas zonas, dentro de su plan AccelerateEU, que pretende mitigar el impacto de la guerra de Irán sobre los consumidores.

En este sentido, la Comisión Europea ha decidido crear “cuanto antes” un Observatorio de Combustibles, que supone elaborar un mapa con cifras sobre los productos petrolíferos producidos en la Unión Europea, importados y exportados y las existencias disponibles en el continente, incluidas las existencias de combustible militar y las capacidades de refino. El objetivo de esta medida es que Bruselas tenga visibilidad sobre el queroseno que hay en el continente.

A partir de ahí, la Comisión propondrá medidas para “optimizar su distribución entre los Estados miembros” a fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos. En este sentido, la idea es que si a algún Estado miembro ‘le sobra’ queroseno pueda ayudar a aquellos aeropuertos que estén al límite dentro de un marco de cooperación y no de imposición.

Además, evaluará la necesidad de “revisar la normativa” de la Unión Europea sobre existencias estratégicas para incluir “requisitos específicos de combustible para aviones”. Bruselas teme que la escasez de este producto tenga “un impacto significativo en el transporte aéreo, como cancelaciones de vuelos, especialmente en vista de la ajetreada temporada de aviación de verano”.

¿Qué papel juega España en el reparto de capacidad?

España se ha ofrecido a participar en el plan de Bruselas de implementar un “reparto solidario” de combustible de aviación en los Estados miembros. La posición más holgada por la producción propia de queroseno y la menor dependencia española de las importaciones de Oriente Medio permiten al Gobierno mostrarse dispuesto a arrimar el hombro en plena crisis.

Desde el Gobierno se muestran abiertos a “participar activamente” en esta maniobra de solidaridad, pero se indica que hay que esperar a que la Comisión Europea cierre su planteamiento sobre cómo ejecutarla y a que se analicen los recursos de los que dispone cada país y, con ello, por calibrar hasta qué nivel se puede contribuir a un “reparto solidario” con otros países. Una solidaridad que, por otro lado, permitiría mitigar consecuencias negativas en el sector turístico nacional de cara al arranque de la temporada de verano. Ayudar a otros para (también) proteger el turismo propio.

¿Por qué ha empezado a haber cancelaciones de vuelos si aún hay queroseno?

La escasez de queroseno ha llevado a su precio a duplicarse desde el inicio del conflicto, pasando de unos 700 dólares por tonelada métrica a cerca de 1.500 dólares debido a la menor oferta disponible de este producto. El queroseno representa un tercio de los costes de las aerolíneas, de forma que si un vuelo deja de ser rentable porque cuesta más operarlo que lo que se gana con el precio del billete, la aerolínea puede optar por cancelarlo.

En algunos casos, las compañías pueden trasladar el coste final al cliente en forma de subidas de precio de los billetes, pero no siempre es posible porque una subida de precios puede provocar una reducción del número de pasajeros y, por ende, de la rentabilidad de la ruta, lo que haría que la compañía la cancelase para evitar pérdidas.

¿Cúal es el impacto sobre las aerolíneas españolas?

A diferencia de lo que ocurre en Asia y América, las grandes aerolíneas españolas, también las europeas, tienen contratos de cobertura que les protegen frente a subidas elevadas. En concreto, en el caso español estos contratos (conocidos como 'hedging' o derivados) les permiten mantener un precio similar en su suministro al que había antes del conflicto durante los próximos "seis y ocho meses" para aproximadamente el 80% de su consumo, mientras que ‘solo’ el 20% restante está expuesto a los precios del mercado.

Esto es lo que ha permitido a las empresas no tener que realizar subidas de precio de los billetes ni cancelar su programación. De hecho, las aerolíneas que operan en España han programado entre abril y octubre 260 millones de asientos en vuelos con origen o destino en el país, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al verano anterior, según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), aunque reconocen que “el contexto es más incierto que nunca” y animan a los usuarios a comprar sus viajes de este verano “lo antes posible”.

"De cara a este verano, lo recomendable es que los viajeros que no hayan comprado sus billetes (de avión) lo hagan lo antes posible, porque si continúa esta situación las coberturas (frente al precio del combustible) dejarían de tener la misma efectividad. No es descartable un escenario dentro de unos meses donde sí pudiera haber una subida en los precios de los billetes", advirtió la semana pasada el presidente de ALA, Javier Gándara.

¿Pero Volotea sí canceló vuelos y ha añadido un recargo?

Sí, la aerolínea de bajo coste fue la primera aerolínea en anunciar una cancelación de sus vuelos por el conflicto. Lo hizo a principios de abril, en plena Semana Santa, cuando anunció un ajuste en su programación "por motivos operacionales vinculados a la inestabilidad geopolítica". Esta decisión afectó a menos del 1% del total de vuelos previstos para la temporada de verano (entre abril y octubre) en los tres países donde opera la aerolínea (Francia, Italia y España), que en el caso de España se redujeron al 0,5% del total, según EFE.

Además, ha decidido también cobrar un suplemento de hasta 14 euros por billete en las reservas realizadas a partir del 16 de marzo. En concreto, la compañía revisará el precio del combustible hasta siete días antes de la fecha de salida del vuelo, si el precio es más caro del previsto aplicará un suplemento por viajero que será de un máximo de 14 euros y si es más bajo reembolsará a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe. A cambio, Volotea permite al cliente modificar su vuelo o cancelar su reserva de forma gratuita hasta cuatro horas antes de la salida.

Noticias relacionadas

¿Puede haber problemas en el continente europeo y no en España?

Si hay un problema de falta de suministro en Europa afectaría casi con toda seguridad a España porque si el avión llega a otro país y no puede repostar, no puede volver. En la práctica, un avión realiza un trayecto, reposta en el aeropuerto de destino y después realiza el vuelo de vuelta. Es decir, depende de que haya combustible en ambos extremos y no solo en uno de ellos para poder realizar la ruta.