Una empresa puede ser multada con 7.500 euros por negarle este derecho a sus trabajadores: 15 días de permiso retribuido tras las reforma del Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores ha equiparado a las parejas de hecho con los matrimonios, gracias a una reforma laboral de 2023 que igualó los permisos retribuidos en ambos casos. Esta medida ofrece numerosas ventajas laborales a aquellas personas que no llegan a casarse y optan por formalizar su unión legal a través de otros medios legales.

El cambio se introdujo en el Real Decreto-ley 5/2023, modificó el artículo 37.3.a del Estatuto de los Trabajadores y puso fin a una desigualdad histórica. Desde entonces, registrarse como pareja de hecho da derecho al mismo permiso retribuido que casarse.

Las parejas de hecho ya pueden disfrutar de 15 días de permiso retribuido / Getty Images

La medida afecta a miles de trabajadores canarios, haciendo que las empresas ya no tengan margen a interpretaciones.

15 días pagados de permiso retribuido que reconoce ahora la ley

El punto clave de la reforma es la equiparación total entre matrimonio y pareja de hecho. Esto significa que cualquier trabajador que formalice su situación en un registro oficial puede disfrutar de:

15 días naturales de permiso retribuido

Cobro del 100% del salario durante ese periodo

Derecho garantizado por ley, independientemente del convenio colectivo

Hasta 2023, este permiso solo estaba asegurado para quienes se casaban. Las parejas de hecho dependían de lo que dijera su convenio, lo que dejaba a muchos trabajadores sin cobertura.

Ahora, el permiso se concede tanto por matrimonio como por el registro de pareja de hecho, sin diferencias.

Así se disfrutan los días de permiso retribuido

La solicitud de los días de descanso no es automática. El permiso tiene reglas concretas que se deben cumplir:

Son días naturales , no laborables, por lo que cuentan los fines de semana y festivos

, no laborables, por lo que cuentan los fines de semana y festivos Empiezan en el primer día laborable si el registro o la boda cae en un día de descanso

si el registro o la boda cae en un día de descanso Es obligatorio avisar previamente a la empresa

Hay que presentar un certificado oficial que acredite el vínculo

Uno de los aspectos más importantes es el momento en el que se produce el hecho. Si coincide con vacaciones o una excedencia, el trabajador no puede guardar esos días para después, salvo que el convenio mejore esta condición.

Otro punto que ya han aclarado los jueces es que no se puede pedir dos veces el permiso por el mismo vínculo. Es decir, si una persona se registra como pareja de hecho y disfruta del permiso, no podrá volver a solicitar otros 15 días si posteriormente se casa con esa misma persona.

Multas por no reconocer el permiso laboral a las parejas de hecho

Todavía hay casos en los que las empresas ponen trabas o directamente rechazan conceder este permiso. En estos casos, el trabajador puede reclamar y la empresa se expone a sanciones. Negar este derecho se considera una infracción grave según la normativa laboral. Las consecuencias pueden ser importantes, con multas de entre 751 y 7.500 euros

El trabajador puede presentar una denuncia si ha cumplido con los requisitos, aviso previo y justificación documental, y la empresa no ha dado el permiso.

La reforma ya reconoce nuevas realidades familiares y adaptar la legislación laboral a una sociedad en la que cada vez más parejas optan por no casarse. Además, elimina una desigualdad que durante años dependía del convenio colectivo y que generaba situaciones muy diferentes entre trabajadores del mismo país.