MG elige a España para su nueva fábrica de coches eléctricos y rompe con la apuesta por Hungría

SAIC, matriz de la marca de vehículos china, MG, ha elegido España para su próxima fábrica de vehículos eléctricos, según han informado a Bloomberg fuentes conocedoras del asunto. El fabricante chino rompe con la tendencia de optar por un centro automovilístico europeo ubicado en Hungría, considerado un eje logístico para el motor europeo. Budapest era la segunda opción, dado que en las últimas décadas se ha posicionado como centro de inversión en vehículos eléctricos y baterías, y ha atraído importantes inversiones de fabricantes de automóviles chinos.

Esta decisión consolida el creciente papel de España en el mercado de los vehículos eléctricos en los últimos años, tras la apuesta de Stellantis por trasladar un centro de producción a Zaragoza.

Esta medida estratégica ayudaría al fabricante chino a sortear los aranceles impuestos a China por la Unión Europea. Bruselas ha impuesto aranceles elevados a los vehículos eléctricos chinos ante su creciente popularidad, y SAIC se enfrenta a unos de los tipos más altos, con un gravamen del 45%. Esto significa que muchas empresas chinas están tratando de desviar sus rutas a través de Europa para evitar esas elevadas sanciones y proteger sus márgenes.

Los detalles fundamentales del acuerdo, como la ubicación exacta, la capacidad de producción y el volumen de inversión, aún no se han concretado. Si bien MG sería el primer gran fabricante chino en establecerse en España, otros fabricantes han mostrado interés, entre ellas, BYD o Chery.

Chery pretende establecer su producción en Barcelona, con el objetivo de aumentar la producción en 150.000 vehículos al año, según reveló el fabricante de automóviles el pasado mes de febrero. MG es una de las marcas de automóviles de más rápido crecimiento en España, y sus últimos modelos encabezan sistemáticamente las cifras de ventas publicadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Federación de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).