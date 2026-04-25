En un contexto económico marcado por la necesidad de fortalecer el tejido productivo local, Cajasiete consolida su papel como uno de los principales aliados de la empresa en Canarias. La entidad, asociada a ASINCA, ha reforzado en los últimos años una estrategia basada en la cercanía, el conocimiento del territorio y el diseño de soluciones financieras adaptadas a la realidad específica de cada sector.

Este modelo se sustenta en un sistema de atención especializado que pone a disposición de las empresas un equipo con conocimiento profundo del entorno profesional, capaz de ofrecer un asesoramiento personalizado y alineado con las particularidades de cada actividad. No se trata solo de financiación, es una cuestión de acompañamiento continuo en la toma de decisiones empresariales.

El compromiso con la economía real se traduce en cifras concretas. En 2025, la entidad destinó más de 400 millones de euros a financiación empresarial, impulsando proyectos vinculados al desarrollo económico de las islas. Actualmente, más de 13.400 empresas confían en sus servicios, en un modelo que combina estabilidad, proximidad y capacidad de respuesta.

Cajasiete impulsa el crecimiento empresarial en Canarias / Jose Novelle

Esta apuesta se apoya en una red de 90 oficinas distribuidas por todo el Archipiélago, lo que garantiza una atención presencial cercana, complementada con herramientas digitales orientadas a mejorar la experiencia del cliente. La atención a empresas se configura como una línea estratégica clave, con inversión constante en formación, talento y recursos especializados.

Como única entidad financiera de origen canario, Cajasiete ha construido un modelo propio basado en el cooperativismo, donde la relación con socios y clientes se fundamenta en la confianza y la responsabilidad compartida. Su papel trasciende la actividad bancaria para convertirse en un agente activo en la cohesión social y el progreso sostenible.

En un territorio con desafíos estructurales singulares, la entidad reafirma su compromiso con Canarias, entendiendo que cada decisión financiera tiene impacto en el presente y en el futuro del archipiélago.