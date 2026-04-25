La renovada amistad entre Brasil y España salva los asaderos canarios

¿Cómo influye una reunión entre Lula da Silva y Pedro Sánchez en el precio de la pechuga de pollo que se hace a la plancha en Canarias? Pues influye, y mucho. En un mundo globalizado cualquier movimiento en el tablero repercute –con mayor o menor intensidad– en todos los rincones del planeta. Más aun en lugares como el Archipiélago, donde existe una fuerte dependencia del exterior. La importación es clave para la región y tener unas buenas relaciones comerciales con terceros países puede determinar cuánto sufren los bolsillos de los canarios cuando acuden a hacer la compra cada mes.

La última jugada del Gobierno español, la firma de nuevas alianzas con Brasil en distintos ámbitos, puede suponer un beneficio para las Islas que, aunque no lo parece, tienen una estrecha relación comercial con el país sudamericano desde hace años. El año pasado el valor de las importaciones rozó los 300 millones de euros, una cifra que se mantiene estable desde 2023, cuando las compras alcanzaron los 297 millones de euros. Un año más tarde, en 2024, se alcanzó el récord de la serie histórica registrando una cifra de 324,1 millones de euros. Los datos, que se han triplicado en los últimos diez años, colocan a Brasil como uno de los socios comerciales más importantes para Canarias.

Los datos del ICEX reflejan que Brasil está entre los destinos a los que Canarias más le compra. En 2025 ocupó el cuarto lugar en el ránking, pero desde hace años se ha ganado la medalla de bronce en lo que a importaciones se refiere. Italia lo adelantó el año pasado por un brote de gripe aviar que obligó a cerrar durante un tiempo las compras al país sudamericano, pero ese episodio coyuntural no cambia que Brasil se ha ganado estar en el top tres de mercados de abastos del Archipiélago, solo superado por Alemania y China.

En ese intercambio constante de mercancías hay productos que explican por sí solos la dimensión de la relación. El grueso de lo que Canarias compra a Brasil se concentra en un capítulo muy concreto, el de la carne y los despojos comestibles. Según los datos arancelarios, en 2025 estas importaciones alcanzaron un valor de 159 millones de euros. Detrás de esa cifra hay una realidad cotidiana que pasa desapercibida para el consumidor. Una parte importante del pollo que se consume en las Islas procede del país sudamericano. No es una cuestión menor si se tiene en cuenta que se trata de uno de los alimentos más presentes en la cesta de la compra de los hogares canarios.

Efecto directo

El dato es aún más revelador si se pone en contexto. En concreto, el 70% del total de las importaciones de este tipo de producto congelado tiene origen en Brasil. Esa dependencia explica también por qué cualquier incidencia en el país de origen tiene un efecto directo en el mercado local. Ya ocurrió el año pasado, cuando un brote de gripe aviar obligó a suspender temporalmente las compras. Aquella interrupción, aunque puntual, evidenció hasta qué punto el Archipiélago necesita mantener abiertas y fluidas estas rutas comerciales para garantizar el abastecimiento.

Más allá de la carne, la relación comercial se extiende a otros productos que forman parte del día a día de los hogares isleños. Canarias destinó en 2025 un total de 17,3 millones de euros a la compra de café, té y especias procedentes de Brasil. También figuran partidas como el calzado, con 4,8 millones de euros, o los azúcares y artículos de confitería, que superaron los 2,3 millones. Son solo algunos ejemplos de un catálogo mucho más amplio que confirma la diversificación de los intercambios.

Canarias no solo compra. Aunque el volumen no es comparable, también existe un flujo comercial en sentido inverso que, en el contexto de una economía poco exportadora, tiene su relevancia. En torno a una veintena de empresas del Archipiélago mantienen actividad en el mercado brasileño, con unas ventas que rozan los 10 millones de euros anuales.

Tejido exportador limitado

No se trata de cifras elevadas en términos absolutos, pero sí significativas para una comunidad autónoma con un tejido exportador limitado. De ese grupo, cinco compañías superan los 50.000 euros de facturación anual en sus operaciones con Brasil. Los productos que salen de las Islas se concentran principalmente en papel y cartón, así como en partes de maquinaria y aparatos, lo que refleja un perfil exportador modesto pero estable, que también puede beneficiarse de cualquier avance en las relaciones bilaterales.

El patrón de compras sostenido en el tiempo demuestra que no se trata de una relación puntual ni coyuntural. Canarias mantiene vínculos comerciales consolidados con Brasil desde hace años. Por eso, cualquier paso que contribuya a reforzar esos lazos se interpreta en clave positiva para el Archipiélago. No solo por el volumen de negocio, sino por lo que implica en términos de estabilidad en el suministro y, en última instancia, en los precios que pagan los consumidores.

En ese escenario se enmarcan los acuerdos alcanzados en los últimos días entre España y Brasil. Los gobiernos de ambos países han sellado una quincena de pactos que abarcan desde la cooperación económica hasta la ciencia, la cultura o el ámbito social. En el plano económico, uno de los ejes principales gira en torno a los minerales críticos y las llamadas tierras raras, estratégicas para la transición energética y la autonomía industrial. También se han incluido iniciativas para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como acuerdos en servicios aéreos, telecomunicaciones y digitalización.

A esto se suman compromisos en materia de ciencia, innovación y transición ecológica, además de planes de trabajo en ámbitos como la igualdad, la lucha contra la violencia de género o la reducción de desigualdades. Un paquete amplio que busca reforzar una alianza que ambos países consideran clave en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones comerciales.

En esa línea, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, subrayó el valor estratégico de estas alianzas para garantizar la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro. España y Brasil, afirmó, llevan tiempo trabajando a ambos lados del Atlántico con un objetivo común. No como simples socios comerciales, sino como aliados que aspiran a construir un futuro más limpio, más justo y más competitivo.

Mercado sensible

Para Canarias, ese entendimiento va más allá de la diplomacia. Se traduce en certezas en un mercado especialmente sensible a cualquier alteración exterior. El Archipiélago depende en gran medida de lo que ocurre fuera de sus fronteras para llenar las despensas. En productos como el pollo, donde la producción local no cubre toda la demanda, mantener abiertas estas relaciones es clave. De ellas depende en buena medida que los precios no se disparen y que el suministro esté garantizado.

No obstante, estas dinámicas no están exentas de debate. En el sector primario canario existe cierta inquietud cada vez que se anuncian acuerdos comerciales de gran alcance. Ya ocurrió con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que generó preocupación por la posible competencia para productos locales en mercados exteriores. El temor a que producciones como el plátano canario pierdan cuota frente a terceros países sigue presente en parte del sector.

Sin embargo, en el ámbito de las importaciones la realidad es distinta. Hay productos que, por razones geográficas o de capacidad productiva, no pueden cubrirse con oferta local. En esos casos, el debate se desplaza hacia cómo garantizar que lleguen en condiciones competitivas. Y ahí es donde unas buenas relaciones comerciales juegan un papel determinante. Facilitar acuerdos, reducir barreras y asegurar la estabilidad en los intercambios se traduce, en última instancia, en precios más accesibles para los consumidores canarios.

En un territorio donde el coste de la cesta de la compra es una preocupación constante –Canarias tiene una de las cestas de la compra más caras del país–, cada movimiento en el tablero internacional cuenta. Y en ese tablero, Brasil se ha consolidado como una pieza clave.