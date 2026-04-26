Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rally Islas Canarias 2026'El Baifo' de QuevedoCaos en el Aeropuerto de Tenerife NorteAbsentismo laboral en CanariasTiempo en CanariasAtentado contra TrumpUD Las PalmasPlan Insular de Gran Canaria
instagramlinkedin

Relaciones con Marruecos

Más de 50 representantes empresariales, académicos y deportivos de Marruecos visitan Canarias para impulsar oportunidades de negocio

La delegación de la región de Souss Massa, encabezada por Karim Achengli, devuelve la visita realizada en enero por Fernando Clavijo a Agadir y refuerza a Canarias como puente atlántico

Firma de los acuerdos entre Fernando Clavijo, a la derecha, con Karim Achengli, el pasado enero en Agadir.

Firma de los acuerdos entre Fernando Clavijo, a la derecha, con Karim Achengli, el pasado enero en Agadir. / Lp

Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

Tres meses después de que una delegación institucional y empresarial canaria cerrara en Agadir una intensa agenda de trabajo con la firma de más de una decena de acuerdos y el compromiso de abrir una nueva etapa de cooperación con Marruecos, las conversaciones iniciadas entonces regresan ahora al Archipiélago con el fin de materializar proyectos. La visita oficial que comienza este lunes con reuniones institucionales en Canarias, encabezada por el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, representa la continuidad directa de aquella misión y el intento de transformar los compromisos alcanzados en resultados concretos.

La mayor misión institucional

El viaje de enero a Agadir, la mayor misión institucional y empresarial organizada hasta la fecha por Canarias en esa región marroquí, se cerró con un mensaje claro por parte del presidente autonómico, Fernando Clavijo: el archipiélago debía aprovechar el crecimiento económico del país vecino y evitar lo que definió como un «absurdo aislacionismo». Aquella visita permitió la firma de diez acuerdos de colaboración y un memorando de entendimiento en ámbitos como el turismo, la agricultura, la industria, la logística o la reparación naval, además de abrir contactos en sectores considerados estratégicos para ambas orillas.

Medio centenar de representantes marroquíes

Durante tres días, y hasta el 29 de abril, más de cincuenta representantes institucionales, empresariales, académicos y deportivos de la región marroquí devuelven la visita a Canarias con una agenda centrada en dar continuidad al trabajo realizado en enero. Las jornadas comenzarán formalmente este lunes con un encuentro bilateral entre Clavijo y Achengli, seguido de una reunión plenaria en la que se abordará el desarrollo de los acuerdos suscritos y las nuevas líneas de cooperación.

Relación estable con los países vecinos

La visita se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias de consolidar una relación estable y de largo recorrido con territorios vecinos del África atlántica, basada en la cooperación institucional, el desarrollo económico y la generación de oportunidades compartidas.

Durante el viaje de enero, tanto el Gobierno regional como los empresarios canarios defendieron la necesidad de mirar hacia el crecimiento económico de Marruecos como una oportunidad y no como una amenaza. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, insistió entonces en que las islas no podían vivir de espaldas a un mercado cercano y en expansión, y subrayó que conocer la competencia y establecer relaciones directas resultaba esencial para identificar oportunidades reales de negocio.

Encuentros bilaterales

Ese planteamiento es el que guía ahora la agenda de trabajo prevista en Canarias, donde tendrán un papel destacado los encuentros empresariales B2B entre compañías de ambos territorios. Estas reuniones están concebidas como un instrumento para identificar proyectos concretos de inversión y consolidar un espacio de cooperación económica estable entre ambas orillas del Atlántico.

Puerto de las Palmas e ITC

La delegación marroquí visitará además infraestructuras consideradas estratégicas para el modelo económico del archipiélago, entre ellas el Puerto de Las Palmas, el Instituto Tecnológico de Canarias y distintas instalaciones vinculadas a la gestión del agua, la innovación, el turismo, el sector primario y el ámbito universitario. El objetivo de estos recorridos es intercambiar experiencias y avanzar en proyectos conjuntos en la economía azul, la sostenibilidad, la digitalización o la formación.

Universidades

Las universidades públicas canarias volverán a desempeñar un papel relevante en este proceso, en línea con el impulso de la cooperación académica y científica como uno de los pilares de la estrategia Canarias-África. La colaboración en investigación, la movilidad del talento y la transferencia de conocimiento figuran entre las prioridades compartidas, junto a retos comunes como la transición energética o la gestión de los recursos hídricos.

Mundial de fútbol de 2030

La agenda incluye también encuentros vinculados a la preparación del Mundial de fútbol de 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal, y que abre nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito deportivo y en la proyección internacional de ambos territorios, con posibles inversiones y atracción de talento.

Oportunidades en turismo

En el ámbito turístico, uno de los focos principales de la misión de enero fue la posibilidad de generar proyectos de inversión vinculados a la recuperación de establecimientos hoteleros que quedaron inactivos tras la pandemia en la región marroquí y al desarrollo de nuevos complejos en zonas con disponibilidad de suelo. También se planteó la creación de productos turísticos combinados entre Canarias y Souss Massa, una fórmula que permitiría diversificar la oferta y atraer nuevos mercados internacionales.

Noticias relacionadas y más

Conectividad marítima y aérea con Agadir

En el ámbito del transporte, los contactos mantenidos abrieron la puerta a proyectos para mejorar la conectividad marítima y aérea entre Canarias y Agadir, con el objetivo de facilitar el intercambio comercial, reforzar el turismo y apoyar la actividad empresarial entre ambos territorios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
  2. El ciclista muerto en un atropello en Ingenio era un policía nacional a la espera de juicio por narcotráfico
  3. Fallece Ángel Sánchez, el dandi del balón de la UD Las Palmas que maravilló en el 'Uni'
  4. Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto, con la novena etapa en Maspalomas
  5. ¿Qué hacer el fin de semana? Guía saborea la Fiesta del Queso y Maspalomas se apunta al yoga
  6. Horarios y cómo seguir el Rally Islas Canarias 2026 en directo este fin de semana
  7. La Seguridad Social 'regala' cinco años de cotización a los trabajadores canarios que hayan hecho prácticas y cumplan estos requisitos
  8. El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia

Sébastien Ogier: «Siempre es especial ganar por primera vez; el Rally Islas Canarias es una pasada»

Sébastien Ogier: «Siempre es especial ganar por primera vez; el Rally Islas Canarias es una pasada»

Más de 50 representantes empresariales, académicos y deportivos de Marruecos visitan Canarias para impulsar oportunidades de negocio

Más de 50 representantes empresariales, académicos y deportivos de Marruecos visitan Canarias para impulsar oportunidades de negocio

Un grupo de médicos canarios opera a 45 pacientes en cinco días en Mauritania: «Nuestro objetivo también es enseñar»

Un grupo de médicos canarios opera a 45 pacientes en cinco días en Mauritania: «Nuestro objetivo también es enseñar»

La Aemet prevé cielos nubosos y temperaturas estables este lunes en Canarias

La Aemet prevé cielos nubosos y temperaturas estables este lunes en Canarias

El Elche prolonga su escapada y hunde las opciones del Oviedo

El Elche prolonga su escapada y hunde las opciones del Oviedo

La Fabulosa Feria de Billy Capers abrirá sus puertas en el anexo del Estadio Gran Canaria

La Fabulosa Feria de Billy Capers abrirá sus puertas en el anexo del Estadio Gran Canaria
Tracking Pixel Contents