Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el acceso a la pensión de jubilación: “Estos requisitos parecen fáciles de cumplir, pero la realidad es muy distinta"”

A día de hoy, la Ley General de la Seguridad Social establece dos requisitos fundamentales para tener derecho a una pensión de jubilación en España: por un lado, tener al menos 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral; y por otro, dos de ellos deben contarse en los últimos 15 años previos a la solicitud de jubilación

El hecho de no cumplir una de estas condiciones puede tener consecuencias negativas para los ciudadanos que quieran retirarse. Por ello, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, se ha encargado de resolver algunas dudas frecuentes de los usuarios para así ahorrarles todos los problemas posibles con la Administración.

La vulnerabilidad económica en mujeres mayores

El primer caso a tener en cuenta sería el de las mujeres, en especial las que se ven obligados a interrumpir su actividad laboral. Los principales motivos suelen ser el nacimiento de los hijos, la necesidad de atender a un familiar o incluso la dificultad para acceder al mercado laboral

De esta forma, muchas mujeres nacidas en los años 50 y 60 se pueden ver afectadas por una cotización escasa, sin tener claro si podrán acceder a la jubilación. En vista de ello, la Seguridad Social se habría ocupado de introducir medidas específicas para facilitar el cumplimiento de estos requisitos.

En este sentido, hace unos años se estableció que, a la hora de calcular la pensión de jubilación, la jornada parcial se igualaría a la jornada completa. Además, en lo que respecta a mujeres embarazadas, se otorga una bonificación de 112 días por parto.

Complementar la prestación hasta la pensión mínima

Sin embargo, siempre puede haber ocasiones donde no se cumple el límite de cotización, causando una pérdida del derecho a la prestación. De este modo, la opción más recomendable sería intentar llegar al límite de cotización y evitar malentendidos innecesarios.

Ahora bien, al tener solamente estos 15 años cotizados, la prestación puede ser muy baja, por lo que se permite complementarla hasta alcanzar la pensión mínima. El requisito básico que establecen las autoridades sería no superar un determinado límite de ingresos, que puede variar según el caso concreto:

Pensiones con cónyuge no a cargo : 888 euros

: 888 euros Pensiones sin cónyuge : 936 euros

: 936 euros Pensiones con cónyuge a cargo: 1.256 euros

La dificultad de depender solo de las pensiones no contributivas

"¿Por qué alguien con menos de 15 años cotizados no puede acceder a una pensión proporcional, aunque sea muy pequeña?", señala Muñoz. La respuesta habitual suele ser la existencia de las prestaciones no contributivas, como una manera de solventar las carencias de cotización y poder recibir una prestación.

Aun así, el experto destaca que acceder a este tipo de pensiones no es tan fácil, recordando las condiciones específicas que se exigen para acceder a una pensión no contributiva de jubilación:

Tener una edad igual o superior a los 65 años

Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años . Además, dos de ellos deben ser continuos y directamente anteriores a la solicitud

. Además, dos de ellos deben ser continuos y directamente anteriores a la solicitud No disponer de ingresos suficientes. Las rentas individuales del usuario deben ser inferiores a los 8.803,20 euros anuales

Además, en caso de convivir con otro individuo, las autoridades establecen límites de ingresos superiores en función de la cantidad de convivientes. Por ejemplo, este umbral asciende hasta los 14.900 euros en unidades de convivencias de dos personas.

En todo caso, Alfonso Muñoz propone un modelo nuevo, enfocado en aquellos que no alcanzan los 15 años de cotización, que les permita recibir una pensión proporcional. El objetivo sería suministrar unos ingresos, aunque sean mínimos, al usuario, sobre todo como una forma de otorgarle dignidad e independencia económica.