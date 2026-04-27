Competencia pone en el foco en las nucleares y activa otro expediente “muy grave” por el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone el foco sobre la gestión de las centrales nucleares por posibles incumplimientos de la normativa tras las investigaciones desarrolladas por el gran apagón. El organismo ha publicado en su web la incoación de un expediente sancionar por una presunta infracción “muy grave” a Iberdrola y su filial Iberdrola Generación Nuclear, la propietaria en solitario de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia.

El nuevo expediente del regulador supondrá el desarrollo de una investigación exhaustiva para confirmar si hubo prácticas irregulares por "reducción de producción o suministro sin autorización" y también "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad". El pasado viernes la CNMC ya anunció la apertura de una oleada de 35 nuevos expedientes sancionadores (que se sumaban a los 20 de la semana anterior), pero entonces no incluyó el expediente a Cofrentes en el repositorio de su página web.

Competencia pone bajo lupa las actuaciones del sector nuclear. Este expediente Cofrentes se suma a otro por una presunta infracción también “muy grave” a la sociedad que comparte la propiedad de las centrales nucleares de Almaraz y de Trillo, en cuyo accionariado están presentes Iberdrola, Endesa y Naturgy. La razón de esta investigación también era presunta reducción de producción o suministro sin autorización y por incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad, realizada en este caso supuestamente por Almaraz. El supervisor también ha abierto expediente por infracción solo grave a la sociedad propietaria de las centrales nucleares catalanas de Ascó y Vandellós, en la que Endesa es socio mayoritario, pero en la que Iberdrola también participa con un paquete menor.

Del total de 56 sancionadores incoados de momento por la CNMC, sólo tres correspondes a presuntas infracciones muy graves. Estos dos de las centrales de Cofrentes y de Almaraz, y otro abierto a Red Eléctrica de España por supuestos incumplimientos de sus obligaciones en la programación del mix de generación eléctrica el día del apagón. El resto se trata de infracciones sólo graves, sin riesgo para la seguridad de suministro de instalaciones de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Engie, Totalenergies y la sociedad estadounidense ContourGlobal.

Las incoaciones desveladas en los últimos días -anunciadas por la CNMC de manera caótica- no sólo se centran en eventuales prácticas irregulares vinculadas directamente con el apagón. También se contempla la investigación de "prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025", según viene precisando el supervisor, pero que "constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales" detectados en el marco de la investigación del incidente.

Pese a la apertura ya de un total de 56 expedientes sancionadores por el apagón por posibles incumplimientos de la normativa que estaba vigente el día del apagón, desde la CNMC se insiste en que no se puede determinar una sola causa que originara el incidente. De hecho, se apunta que los hechos que serán objeto de investigación en estos expedientes "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", porque el organismo entiende que no hay una sola causa que desencadera el colapso del 28 de abril. "El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", destacó la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, esta misma semana en el Congreso de los Diputados.