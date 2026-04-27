El Banco de España reúne a los bancos centrales de América Latina en su primer foro en Roda de Barà

Tender puentes entre los bancos centrales de Latinoamérica y Europa en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica. Con este objetivo nace el I Banco de España LatAm Forum, que el supervisor bancario español celebrará los próximos 7, 8 y 9 de mayo en el castillo de Roda de Barà (Tarragona). Esta primera edición, según fuentes de la institución, tiene vocación de continuidad, aunque todavía está por definir si el encuentro se celebrará con carácter anual o bianual en esta localidad costera.

Bajo el título 'Capital Flows, Exchange Rates, and Geopolitics', el Banco de España reunirá a banqueros centrales y académicos de primer nivel en un formato diseñado para favorecer el intercambio de ideas fuera de los entornos institucionales habituales, en línea con encuentros de referencia internacional como Jackson Hole, la influyente reunión anual de la Reserva Federal de Kansas City que sirve de termómetro de los debates globales sobre política monetaria. La sesión inaugural correrá a cargo de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y será la única que se retransmitirá en abierto, mientras que el resto de debates se celebrarán a puerta cerrada para facilitar un diálogo más franco entre los participantes.

La agenda estará marcada por algunos de los grandes temas que dominan la coyuntura económica global, desde el auge de las 'stablecoins' y su impacto en la estabilidad financiera hasta las tensiones comerciales, los aranceles o la evolución de los tipos de interés en un entorno de elevada incertidumbre. El foro servirá además de escenario para la reunión de primavera de los gobernadores del CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), que agrupa a los bancos centrales de América Latina y el Caribe y que actualmente preside el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reforzando así el papel de España como puente institucional entre ambas regiones.

El encuentro contará con una destacada representación institucional y académica. Está prevista la participación de alrededor de 25 gobernadores y subgobernadores de bancos centrales, así como responsables de supervisión bancaria, equivalentes a los presidentes de los supervisores en aquellos países donde la política monetaria y la supervisión se reparten entre distintos organismos, a diferencia del modelo más integrado predominante en Europa.

Roda de Barà acoge el primer foro del Banco de España con bancos centrales latinoamericanos, que inaugurará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde / Archivo

Amplia presencia institucional y académica

Entre los asistentes confirmados figuran la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, junto a gobernadores como Gabriel Galípolo (Brasil), Julio Velarde (Perú), Leonardo Villar (Colombia), Álvaro Santos Pereira (Portugal), Guillermo Tolosa (Uruguay), Gustavo Camacho (Ecuador), Róger Madrigal (Costa Rica), Carlos Carvallo (Paraguay), Douglas Rodríguez (El Salvador), John Rolle (Bahamas), Timothy Antoine (Eastern Caribbean Central Bank) y Javier Carrizo (Panamá). También participarán responsables de supervisión como Milton Ayón (Panamá), Saulo de León (Guatemala) y Alejandro Fernández Whipple (República Dominicana), así como Darío Uribe, representante del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

A ellos se suman subgobernadores de bancos centrales como Vladimir Werning (Argentina), Alberto Naudon (Chile), Hazel Mireia González de Sánchez (El Salvador), Saúl Montes (Honduras) y Maria Margarita Gonzales (Filipinas).

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El foro reunirá además a algunos de los economistas más influyentes en el ámbito internacional, entre ellos Agustín Carstens (ex BIS), Andrés Velasco, Dmitry Mukhin y Silvana Tenreyro (London School of Economics), Alejandro Werner (Georgetown University), Maurice Obstfeld (Peterson Institute for International Economics), Laura Alfaro (Banco Interamericano de Desarrollo), Hélène Rey (London Business School), así como Javier Bianchi (Federal Reserve Bank of Minneapolis), Şebnem Kalemli-Özcan (Brown University), Mateo Maggiori (Stanford), Manuel Amador (University of Minnesota) y Saki Bigio (UCLA).