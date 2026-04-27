CBNK se lanza a la gestión integral de farmacias con una nueva plataforma de servicios no financieros

El sector bancario español continúa su carrera hacia la especialización técnica para ganar cuota de mercado en nichos de alta rentabilidad. CBNK, la entidad nacida de la fusión de Banco Caminos y Bancofar, ha dado un paso estratégico en su hoja de ruta al lanzar FarmaSmart, un ecosistema diseñado específicamente para el sector farmacéutico que trasciende la oferta de crédito convencional.

La iniciativa, presentada el pasado 23 de abril en Madrid, no es solo una renovación de su banca electrónica, sino una apuesta por la servitización del negocio bancario. Bajo esta plataforma, CBNK pretende actuar como un "socio activo" del farmacéutico, ofreciendo herramientas de gestión que tradicionalmente quedarían fuera del balance de un banco, pero que son críticas para la viabilidad y eficiencia de las farmacias actuales.

Tecnología y diseño de negocio

El ecosistema FarmaSmart integra tres pilares de servicios no financieros que buscan optimizar la operativa diaria del profesional farmacéutico. Estos son:

Fidelización avanzada. A través de la colaboración con Médizin, los clientes podrán gestionar la comunicación directa con sus pacientes mediante recordatorios personalizados, un factor clave para asegurar la adherencia a los tratamientos y la recurrencia en el establecimiento. Optimización de ventas. La plataforma incluye la tecnología de Intelia, un sistema de recomendación que combina analítica de datos y consultoría para mejorar la rentabilidad de la dispensación en el mostrador. Transformación del espacio físico. Gracias a un acuerdo con Concep (Grupo Glintt), el banco ofrece asesoramiento en el diseño estratégico del local para mejorar la experiencia de cliente y maximizar el valor del punto de venta.

Un modelo de banca "de nicho"

Esta estrategia se enmarca dentro del Plan Estratégico 2023-2026 de la entidad, que busca consolidar a CBNK como la banca de referencia para los profesionales de la salud y la ingeniería. En un entorno donde los grandes bancos comerciales compiten por volumen, las entidades medianas y especializadas como CBNK están forzadas a aportar un valor añadido tangible para retener a un cliente profesional muy exigente.

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Además de las herramientas digitales, el banco ha anunciado un calendario de eventos sectoriales y formativos para crear una comunidad activa de profesionales en las plazas donde opera. Con este movimiento, CBNK no solo busca captar el ahorro y las necesidades de financiación del colectivo, sino integrarse de forma definitiva en la cadena de valor del negocio farmacéutico, un sector que hoy demanda más eficiencia operativa que nunca.