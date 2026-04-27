Confirmado por la Seguridad Social: seguirás cobrando si has estado de baja más de un año, aunque tienes que estar atento a los avisos

Cuando estás de baja laboral, es normal preguntarse qué derechos tienes y durante cuánto tiempo puedes permanecer en esta situación. Se trata de un momento delicado, ya que la empresa está pendiente de la reincorporación del trabajador, que solo debe volver cuando exista alta médica y esté en condiciones de hacerlo. La Seguridad Social establece los derechos y obligaciones que deben cumplir las personas en situación de incapacidad temporal.

Esta situación de incapacidad temporal tiene un punto de inflexión al cumplir 12 meses de baja médica. A partir de ese momento, lo que ocurre con el trabajador no solo afecta a su salud, sino también a su bolsillo y a su relación laboral. La normativa de la Seguridad Social establece un cambio automático en el control del proceso y abre la puerta a decisiones que pueden modificar por completo los ingresos del afectado.

Esto es lo que ocurre cuando estás de baja / Archivo

Durante el primer año, el trabajador sigue bajo el seguimiento de su médico de cabecera o la mutua. Sin embargo, al alcanzar los 365 días de baja, la gestión pasa exclusivamente al INSS, que será el único organismo con capacidad para decidir si el trabajador continúa cobrando, vuelve a su puesto o pasa a una situación permanente.

¿Qué pasa con el dinero tras un año de baja?

Uno de los aspectos que más preocupa es el económico. Al cumplir el año, no se pierde automáticamente la prestación. El trabajador sigue cobrando, pero bajo nuevas condiciones:

El INSS evalúa el caso a través del llamado Tribunal Médico (EVI), que puede tomar tres decisiones: Si considera que el trabajador está recuperado, emitirá el alta médica, lo que implica volver al trabajo y dejar de cobrar la prestación. Si cree que aún puede mejorar, concederá una prórroga de hasta 6 meses, lo que permite seguir cobrando la baja hasta un máximo de 18 meses (545 días). Si detecta secuelas graves, iniciará un expediente de incapacidad permanente, lo que puede traducirse en una pensión en lugar de la prestación temporal.

En cualquiera de estos casos, durante la revisión y posibles prórrogas, el trabajador sigue cobrando la misma cantidad que percibía hasta ese momento.

Cambios importantes en la nómina y el contrato tras un año de baja

Aunque el importe se mantiene, sí cambian aspectos clave, como quién paga la prestación mensual. Durante el primer año, lo habitual es que la empresa adelante el dinero en la nómina, pero tras los 12 meses el sistema pasa a pago directo, es decir, el dinero lo abona directamente el INSS o la mutua.

Además, el contrato de trabajo permanece suspendido, no extinguido. La empresa sigue vinculada al trabajador, aunque este no preste servicios. Sin embargo, al alcanzar los 18 meses de baja, se produce otro cambio importante, la empresa deja de cotizar por el trabajador, aunque este siga cobrando la prestación hasta que haya una resolución definitiva.

El límite máximo son 18 o 24 meses

La ley fija un tope para estas situaciones. Lo normal es que la baja no supere los 18 meses, pero existe una excepción, la llamada demora de calificación.

En estos casos, si el INSS considera que aún necesita más tiempo para evaluar la situación, puede ampliar el proceso hasta un máximo de 24 meses (730 días). Durante este periodo, el trabajador sigue cobrando, pero ya en una fase final del proceso.

Una vez alcanzado el límite legal, la incapacidad temporal se extingue. A partir de ahí, el INSS debe tomar una decisión definitiva: o conceder una incapacidad permanente, lo que supone empezar a cobrar una pensión y la extinción del contrato laboral; o emitir el alta médica, obligando al trabajador a reincorporarse. Si no lo hace, puede enfrentarse a un despido disciplinario. En este punto, ya no hay más prórrogas posibles.

La Seguridad Social suele tardar semanas o meses en resolver estas situaciones. Durante ese tiempo, el trabajador no queda desprotegido y sigue cobrando la prestación, aunque ya haya superado el límite teórico de la baja laboral.