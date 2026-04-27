Del malvasía volcánico al baboso tinto: los vinos canarios arrasan en Bacchus con 14 premios internacionales

Los vinos canarios vuelven a situarse entre los mejores del panorama internacional. El Archipiélago ha cerrado una participación sobresaliente en la 24ª edición del Concurso Internacional de Vinos, Vermuts y Espirituosos Bacchus, uno de los certámenes más reconocidos del sector, con un total de 14 distinciones repartidas entre varias islas y denominaciones de origen.

El resultado confirma el excelente momento que vive el sector vitivinícola canario, donde tradición, variedades autóctonas, innovación enológica y el singular carácter de los suelos volcánicos continúan marcando diferencias frente a otras regiones productoras.

La gran joya de esta edición ha llegado desde Lanzarote, aunque El Hierro, Tenerife, La Palma y La Gomera también han firmado una actuación brillante.

Lanzarote toca techo con el Gran Oro

La máxima distinción del concurso, el Gran Oro, ha recaído en el Timanfaya Malvasía Dulce Natural 2018, elaborado por Bodegas Timanfaya dentro de la DOP Lanzarote.

Se trata de un reconocimiento reservado a vinos excepcionales y que sitúa nuevamente a la isla conejera en el foco internacional. No solo premia la calidad de esta referencia, sino también el valor diferencial de la malvasía volcánica, una variedad profundamente ligada al paisaje agrícola lanzaroteño y a un modelo de cultivo único en el mundo.

El viñedo de Lanzarote, plantado en hoyos excavados en ceniza volcánica y protegido por muros de piedra, vuelve así a demostrar que es mucho más que una imagen icónica: es también una fuente de vinos de enorme prestigio.

El Hierro lidera el medallero de Oro

Si Lanzarote se llevó el mayor galardón, El Hierro fue la gran protagonista en número de medallas de Oro. La isla sumó cinco reconocimientos, reflejo del crecimiento que vive su producción vitivinícola y del trabajo desarrollado en los últimos años.

Los vinos premiados fueron:

Mirador de Adra – 7 Marías blanco 2025 , de Andrés Ernesto Acosta Armas.

, de Andrés Ernesto Acosta Armas. Elysar Baboso negro tinto 2024 , de Explotaciones Elisar.

, de Explotaciones Elisar. Viña Frontera Louis Goudard blanco 2024 , de la Sociedad Cooperativa del Campo Frontera.

, de la Sociedad Cooperativa del Campo Frontera. Viña Frontera Baboso Tinto 2022 , de la misma cooperativa.

, de la misma cooperativa. Viña Frontera Varietales Tintos 2022, también de la cooperativa herreña.

Estos premios consolidan a El Hierro como uno de los territorios emergentes del vino español, con producciones limitadas, personalidad marcada y variedades adaptadas a condiciones extremas.

Tenerife mantiene su peso en el panorama nacional

La isla de Tenerife también volvió a demostrar su fortaleza enológica con nuevos premios para la DOP Abona y para vinos acogidos a la DOP Islas Canarias.

Entre los reconocidos destaca el Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce 2023, elaborado por la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, que obtuvo medalla de Oro.

Además, la misma bodega logró una Plata con Cumbres de Abona rosado 2025, reforzando la regularidad de una de las firmas históricas del sur tinerfeño.

A ello se suma el Oro logrado por 4 Lías blanco 2023, de Bodegas El Lomo, bajo la DOP Islas Canarias, una referencia que confirma el alto nivel técnico y creativo de las bodegas de la isla.

La Palma confirma el auge de sus blancos

La DOP La Palma también regresó del certamen con premio. El vino Vega Norte blanco Albillo Criollo 2025, elaborado por la SAT Bodegas Noroeste de La Palma, consiguió una medalla de Oro.

El reconocimiento respalda la pujanza de los vinos blancos palmeros, cada vez más valorados por consumidores y especialistas gracias a su frescura, complejidad aromática y singular identidad atlántica.

La variedad Albillo Criollo, muy vinculada a la isla, gana así protagonismo en mercados donde los vinos diferenciados despiertan creciente interés.

La Gomera se suma al éxito regional

La Gomera también tuvo una presencia destacada en el medallero internacional con dos vinos premiados.

Por un lado, Montoro blanco barrica 2024, de Mario Rodríguez Mendoza, logró una medalla de Oro. Por otro, Laderas de Montoro blanco 2025 obtuvo Plata.

Son reconocimientos que visibilizan el trabajo silencioso que desarrolla el sector gomero, marcado por pequeñas producciones y una viticultura muy ligada al territorio.

Lista completa de vinos canarios premiados en Bacchus

Gran Oro

Timanfaya Malvasía Dulce Natural 2018 (Lanzarote)

Oros

Mirador de Adra – 7 Marías blanco 2025 (El Hierro)

Elysar Baboso negro tinto 2024 (El Hierro)

Viña Frontera Louis Goudard blanco 2024 (El Hierro)

Viña Frontera Baboso Tinto 2022 (El Hierro)

Viña Frontera Varietales Tintos 2022 (El Hierro)

4 Lías blanco 2023 (Islas Canarias)

Montoro blanco barrica 2024 (La Gomera)

Vega Norte blanco Albillo Criollo 2025 (La Palma)

Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce 2023 (Abona)

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