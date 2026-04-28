Los Bonos Consumo Archipiélago salen hoy a la venta: consulta en esta lista los comercios de Canarias donde podrás usarlos

Ya ha llegado el día que esperaban miles de consumidores canarios. A las 12:00 horas de este martes 28 de abril, arrancará la campaña de venta de los Bonos Consumo Archipiélago, un programa de ayudas muy esperado tanto por ciudadanos como por comercios. La iniciativa supone un importante impulso en plena etapa de inflación y subida de precios, ya que quienes consigan adquirir uno de estos bonos podrán realizar compras con un ahorro directo.

La campaña se presentó el pasado 15 de abril, y para este año contará con una inversión total de 3 millones de euros, de los cuales más de 2,4 millones se destinan directamente a los bonos. El gobierno autonómico espera que genere un impacto económico cercano a los 4,9 millones de euros en el tejido comercial del archipiélago.

¿Qué son los Bonos Consumo Archipiélago?

Se trata de un sistema de descuentos directos financiados parcialmente por la administración. El funcionamiento es sencillo: el consumidor paga una parte y el Gobierno aporta la otra. En concreto, cada bono tiene un valor de 50 euros: el ciudadano paga 25 euros, mientras que el ejecutivo subvenciona los otros 25 euros Esto permite duplicar el dinero invertido, convirtiéndose en una de las herramientas más potentes para incentivar el consumo en pequeños negocios. Para comprar uno, solo tienes que entrar en la página web oficial de los Bonos Consumo Archipiélago.

En esta edición se han habilitado 97.918 bonos, distribuidos entre todas las islas, con especial peso en Tenerife y Gran Canaria:

Tenerife: 35.988

35.988 Gran Canaria: 35.456

35.456 Lanzarote: 8.195

8.195 Fuerteventura: 6.629

6.629 La Palma: 5.245

5.245 La Gomera: 3.453

3.453 El Hierro: 2.952

Cada consumidor puede comprar un máximo de 4 bonos por isla. Así que si invierte hasta 100 euros, puede gastar hasta 200 euros en comercios adheridos al programa.

Número de Bonos Consumo Archipiélago disponible en cada isla / La Provincia / Gobierno de Canarias

Estos bonos se podrán solicitar desde las 12:00 horas de hoy y hasta el 28 de junio, o hasta agotar existencias. La campaña, que estará activa durante dos meses, vuelve a confirmar la buena acogida de este tipo de iniciativas entre los comercios del archipiélago. Según los datos del Gobierno de Canarias, este año participan alrededor de 1.500 establecimientos de toda Canarias.

Puedes consultar los establecimientos adheridos en: bonoconsumoarchipielago.com/establecimientos. Aquí encontrarás la lista oficial de los comercios que participan en el programa.

Cómo se compran los bonos y se utilizan

La compra se realiza exclusivamente online a través de la plataforma oficial. Una vez adquirido el bono, se descarga en formato digital con un código QR que debe validarse antes de su uso, presentándose en la tienda física para aplicar el descuento. Cada local dispone de hasta 5.000 euros para canjear. Puedes comprobar cuánto dinero queda disponible a través de la web oficial de los Bonos Consumo Archipiélago, filtrando por localidad, isla y nombre de la tienda.

El sistema solo permite compras presenciales, aunque los bonos son compatibles con rebajas, promociones o descuentos adicionales del comercio.

El programa incluye una serie de normas importantes:

Los bonos son nominativos y no transferibles

No se pueden devolver ni recuperar una vez comprados

Si no se usan dentro del plazo, se pierde el dinero

Si la compra supera los 50 euros, el cliente paga la diferencia

Cada comercio tiene un límite inicial de 5.000 euros en canje

Desde el Ejecutivo autonómico destacan que esta iniciativa busca fortalecer el comercio de proximidad y apoyar a autónomos y pymes, considerados clave para el empleo en Canarias. Además, el programa ha crecido respecto a la edición anterior, consolidándose como una herramienta efectiva para movilizar el consumo y dinamizar la economía local en todas las islas.